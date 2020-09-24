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Kapasite kullanım oranı açıklandı

24.09.2020 - 10:14 | Son Güncelleme :
Kapasite kullanım oranı açıklandı | Ekonomi Haberleri

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı eylül ayında yüzde 74.6 oldu. Önceki veri 73.3 seviyesindeydi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.741 iş yeri tarafından eylül ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

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Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, eylülde bir önceki aya göre 1,3 puan artarak yüzde 74,6'ya yükseldi.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 1,3 puan artarak yüzde 74,3'e ulaştı.


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