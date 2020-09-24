Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 24 Eylül altın fiyatları

Dolar endeksinde süren yükseliş eğilimi altının ons fiyatını baskılamayı sürdürürken, ons altın fiyatı yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Ons altın fiyatına paralel olarak gram altında da değer kaybı devam ederken; 456 lira seviyesine kadar gerileyerek 1 ayın dip seviyesini gördü.

Altının ons fiyatında yaşanan düşüş eğilimine paralel olarak değer kaybını sürdüren gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 462 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 458 lira seviyesinden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 456.99 lira, en yüksek ise 463.61 lira seviyesini görürken; saat 13.35 itibarıyla yüzde 0.81 oranında düşüşle 457.51 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 751 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 95 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı 1848 dolar seviyesine kadar gerileyerek 22 Temmuz tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Gün içerisinde en yüksek ise 1868 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın, şu dakikalarda yüzde 0.54 oranında düşüşle 1853 dolardan işlem görüyor.

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GRAM ALTINDA 464 LİRA SEVİYESİ KRİTİK

Meksa Yatırım

Gram altın, ons tarafındaki düşüşe eşlik etse de, dolar/TL tarafındaki yukarı tepkinin de etkisiyle, çok sert hareket etmiyor.

Gün içinde TCMB den gelecek olan faiz kararı da, gram altın üzerinde etkili olabilir. 464 artık direnç konumuna geldi. Buranın kırılması yukarı hareketi destekleyebilir.

464 üzerine çıkabilirse 468 471 476 ve 479 ilk hedefler olarak kullanılabilir. Ancak 464 desteği altında 458 ve 454 e doğru hareketlenme yaşanabilir.

DEĞERLİ METALLER ÜZERİNDEKİ BASKI ARTTI

ÜNLÜ & Co / DAHA

Dolardaki değer kazanımının sürmesine ek olarak riskten kaçışın hızlanması yatırımcıları nakit tutmaya yöneltirken değerli metaller üzerindeki baskının da belirgin şekilde arttığını görüyoruz. Bu noktada 1970 dolar desteğinin kırılmasının ardından satışların hız kazandığı ons altın son iki ayın en düşük seviyelerine gerilemiş durumda.

Teknik açıdan bakıldığında ise 1870 doların altında kalınması durumunda 100 günlük hareketli ortalamaya da yakın bir seviye olan 1840 doların ilk güçlü destek noktası olduğunu düşünüyoruz. Bu seviyenin altında yapılacak olası kapanışlar ons altın üzerindeki baskının daha da artmasına neden olabilir.

ONS ALTIN İÇİN İLK DESTEK 1845 DOLAR

InvestAZ Yatırım

Ons altın haftanın dördüncü işlem gününe 1864 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1869 en düşük 1849 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1851 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 1845 seviyelerinde.

Destek: 1845 - 1826 - 1795

Direnç: 1894 - 1925 - 1944

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