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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 24 Eylül dolar fiyatları

24.09.2020 - 10:26 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 24 Eylül dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.69 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.96 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.70 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.6795 TL seviyesini, en yüksek ise 7.7185 TL seviyesini görürken; saat 13.08 itibarıyla 7.6954 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.0226 TL'yi görerek şu dakikalarda 8.9647 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 9.8221 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.12 oranında yükselişle 94.50 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1643 seviyelerinde bulunuyor.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.08 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.97 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, yurt dışında Almanya'da Ifo endeksleri, Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası Ekonomi Bülteni ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.

27 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre, 23 ekonomist politika faizinde değişiklik beklemezken, 4 ekonomist faizlerin artırılacağı öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 50 baz puan ila 150 baz puan arasında yer aldı. 20 Ağustos'taki son PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.

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