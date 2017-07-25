Kapasite kullanım oranı açıklandı

Kapasite kullanım oranı temmuz ayında yüzde 78,7`ye geriledi.

Merkez Bankası'nın açıkladığı temmuz ayı kapasite kullanım oranı, haziran ayına göre 0,3 puan düşüşe işaret etti. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, temmuzda yüzde 78,7 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 78,4 seviyesinde gerçekleşti.

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2017 yılı Temmuz ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, yatırım malları, dayanıksız tüketim malları ile gıda ve içeceklerde artış görülürken, dayanıklı tüketim malları ve ara mallarda azalış gözlendi.

KAPASİTE KULLANIM ORANLARI

- Dayanıklı tüketim malları %76,2 (Önceki %77,7).

- Dayanıksız tüketim malları %72,2 (Önceki %72,0).

- Tüketim malları %72,9 (Önceki %73,0).

- Gıda ve içecek sektörü %70,8 (Önceki %70,7).

- Ara malları %79,7 (Önceki %80,3).

- Yatırım malları %83,9 (Önceki %83,7).

- Ana metal sanayi %79,6 (Önceki %80,8).

- Fabrikasyon metal ürünleri imalatı %73,0 (Önceki %72,1).

- Gıda ürünleri imalatı %72,0 (Önceki %72,4).

- Tekstil ürünleri imalatı %80,2 (Önceki %80,7).

- Motorlu kara taşıtı, treyler(römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı %87,1 (Önceki 87,1).

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