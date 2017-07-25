Domates ihracatında kritik tarih 18 Ağustos

Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç, Türkiye'den domates alımına yönelik yasağın kaldırılmasıyla ilgili 18 Ağustos'ta İzmir'de bir görüşme gerçekleştirileceğini açıkladı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Rusya'nın ilk kez partner ülke olacağı İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Türk yetkililerle Rusya'ya domates ithalatının istişare edileceğini bildirdi. Dvorkoviç, 18-22 Ağustos tarihleri arasında bu yıl 86.'sı düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında enerji, sanayi ve ikili ticaret gibi konuların, Türk ve Rus yetkililer tarafından masaya yatırılacağını belirtti.

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Rusya'ya domates ithalatının da istişare edilecek konular arasında yer alacağına işaret eden Dvorkoviç, "Bu konuya ilişkin ilk kapsamlı görüşme olacak ancak yasağın kaldırılıp kaldırılmayacağını söyleyebilmek için henüz erken." ifadelerini kullandı.

Rus hükümeti tarafından 2 Haziran'da yayınlanan kararnameyle, domates hariç Türk gıda ürünlerine yönelik tüm kısıtlamalar kaldırılmıştı. Öte yandan Dvorkoviç, bir süre önce yaptığı açıklamada, sos ve meyve suyu gibi ürünlerin yapımında kullanılmak üzere Türkiye'den düşük hacimlerde domates ithal edilebileceğini söylemişti.

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