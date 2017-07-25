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Michael Kors ünlü markayı satın alıyor

25.07.2017 - 15:04

Michael Kors`un kendi ismini verdiği kadınların gözde markası, İngiliz ayakkabı ve moda markası Jimmy Choo`yu 1 milyar doların üzerinde bir bedelle satın alıyor.

Michael Kors, nisan ayında kendini satışa çıkaran İngiliz ayakkabı ve lüks moda ürünleri üreticisi Jimmy Choo'yu 896 milyon sterlin, yaklaşık 1.17 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaştığını açıkladı.

Özellikle stiletto ayakabbıları ve aksesuarlarıyla bilinen Jimmy Choo, şirketin değerinin gitgide artması ve baş yatırımcı JAB'nın önceliğini tüketim mallarına vermek istemesi nedeniyle satışa çıkarılmıştı.

JAB Luxury GmbH, Alman milyarderler Reimann ailesinin yatırım kolu olarak biliniyor ve % 70 ile Jimmy Choo'da hâkim hisseye sahip. haberturk.com'da yer alan habere göre Singapur ve Kuveyt merkezli fonların da % 5.2 civarında Jimmy Choo hissesi bulunuyordu. Şirket personeli ise % 3 ortaklığa sahip.

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Michael Kors'un satın almayı CitiGroup ve Bank of America Merrill Lynch ile yürüttüğü belirtiliyor.

Michael Kors, anlaşma kapsamında, her bir Jimmy Choo hissesi için peni ve satış süreci duyurulmadan önceki hisse fiyatı üzerinden yüzde 36.5 değer payı ödemesi yapacak.

Lüks tüketim ürünleri arasında nispeten uygun maliyetiyle bir dönem çok popüler olan Michael Kors geçtiğimiz çeyrekte mağazalara gelen müşterilerin azalması ve satışlarının düşmesi nedeniyle sorun yaşıyordu.

Özellikle çanta ve ayakkabılarıyla kadınların tercih ettiği markalardan biri olan Michael Kors, bu nedenle kıyafet ve erkek giyimin yanı sıra elektronik ticarete ağırlık verme kararı almıştı.

Jimmy Choo yatırımının da bu kapsamda olduğu düşünülüyor. Kendi ismiyle markalaşan ünlü modacı Michael Kors anlaşmanın ardından şu açıklamayı yaptı:

"Jimmy Choo romantik çekiciliği ve modanın ötesindeki ayakkabılarıyla dünya çapında üne sahip. Şirket moda trendlerini belirleme konusunda bir lider. Yenilikçi tasarımları ve sıra dışı sanatkârlığının moda akımlarında küresel bir etkisi var. İnanıyoruz ki, Jimmy Choo gelecekte de anlamlı bir şekilde büyüyecek ve 20 yıllık emekle yaratılan marka imajını biz de kararlılıkla destekleyeceğiz."

PRENSES DİANA'NIN GÖZDE MARKASIYDI

Michael Kors 1996 yılında kurulan şirket özel tasarım ve lüks moda ürünleriyle İngilizlerin çok tuttuğu markalardan biri. 1997 yılında hayatını kaybeden Prenses Diana'nın da Jimmy Choo'ya özel bir düşkünlüğü olduğu biliniyordu ve piyasa yapmasında önemli katkısı olmuştu.


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