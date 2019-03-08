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Kamu kurumlarının mevduatlarına tavan faiz uygulaması geldi

08.03.2019 - 11:01 | Son Güncelleme :
Kamu kurumlarının mevduatlarına tavan faiz uygulaması geldi | Ekonomi Haberleri

Kamu kurumlarının kamu bankalarındaki mevduatlarına tavan faiz uygulaması getirildi.

Kamu kurumlarının kamu bankalarındaki mevduatlarına vadelere göre değişmek üzere tavan getiri uygulaması getirildi. Kamu Haznedarlığı yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmeliğe göre ilgili kamu kurumlarının mevduat, ters repo ve katılma hesabı olarak değerlendirmeyi öngördükleri mali kaynakları için uygulanacak vadeli mevduat ve ters repo faiz oranı ile katılma hesabı beklenen/tahmini getirisi, yönetmelikle belirlenen oranlardan daha yüksek olamayacak. 

Tavan getiri TCMB tarafından açıklanan bankalarca TL üzerinden açılan vadeli mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranının, vadelere göre değişen belli bir oranı ile sınırlandı. 

Yönetmeliğe göre, genel bütçe kapsamın dışındaki kamu idareleri; kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynaklarını kamu sermayeli bankalarda değerlendirmekle yükümlü.


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