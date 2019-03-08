ABD'de tarım dışı istihdam verisi 17 ayın dibinde | Ekonomi Haberleri

ABD'de tarım dışı istihdam verisi şubat ayında 20 bin artarak, 17 ayın en düşük seviyesini gördü. İşsizlik oranı ise yüzde 4'ten yüzde 3.8'e geriledi.

ABD'de tarım dışı istihdam şubat ayında 17 ayın en düşük artışını kaydederek ekonominin yavaşladığı sinyalini verdi. Bugün açıklanan veriye göre tarım dışı istihdam verisi şubat ayında 20 bin arttı, bu 2017 Eylül'den beri en düşük artış olarak kayda geçti. İşsizlik oranı yüzde 4'ten yüzde 3.8'e geriledi. Beklenti istihdamda 180 bin artış, işsizlik oranınında ise yüzde 3.9 olması yönündeydi.

Neredeyse 10 yıldır aralıksız büyüme kaydederek tarihinin en uzun süreli büyümesini kaydeden ABD ekonomisinde ivme kaybı bir süredir gözleniyordu. İstihdam artışındaki yavaşlama ekonomideki ivme kaybıyla ve Fed'in bundan sonraki faiz artırımlarında "sabırlı" olacağı açıklamalarıyla uyumlu bir görünüm arz ediyor.

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ABD'de tarım dışı istihdam artışı Eylül 2017'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşmiş olsa da istihdam verisinin yakından izlenen diğer göstergeleri güçlü bir görünüme işaret etti. Çalışanların saatlik ücretlerindeki yıllık artış Nisan 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, işsizlik oranı tekrar yüzde 4'ün altına indi. Ayrıca Aralık ve Ocak verileri revize edilerek istihdam artışının daha önce açıklanandan 12 bin daha yüksek olduğunu gösterdi.