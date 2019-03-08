Norveç varlık fonunda değişiklik yapıldı! Hisseler sert geriledi | Ekonomi Haberleri

Norveç varlık fonu, petrol ve doğalgaz şirketlerinin hisselerini gösterge endeksinden çıkaracak. Açıklamanın ardından Avrupa petrol ve doğalgaz endeksi sert şekilde geriledi.

Norveç Maliye Bakanlığı, trilyon dolar büyüklüğündeki varlık fonunun petrol ve doğalgaz şirketlerinin hisselerini gösterge endeksinden ve yatırımlarından çıkaracağını açıkladı. Açıklamanın ardından Avrupa petrol ve doğalgaz endeksi sert şekilde geriledikten sonra yüzde 1.5 ekside bulunuyor. BP ve Shell hisseleri ise günün dip seviyesini gördü.

Maliye bakanlığından yapılan açıklamada, "Hükümet, Norveç ekonomisinde toplam petrol fiyatı riskini azaltmak için enerji sektöründe keşif ve üretim şirketleri olarak sınıflandırılan şirketleri (fondan) çıkarmayı öneriyor" dedi.

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Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç varlık fonu verilerine göre enerji hisseleri, 2018 sonunda fonun hisse senedi yatırımlarının yüzde 5.9'unu oluşturuyor ve bu da yaklaşık 37 milyar dolara karşılık geliyor.

Fonu yöneten merkez bankası tarafından başlatılan önerinin amacı, Norveç varlık fonunu petrol fiyatlarındaki sürekli düşüşe karşı daha az kırılgan hale getirmek.

Fon bünyesindeki hisse senetlerini fonun değerinin yüzde 60'ından yüzde 70'e çıkarmıştı.