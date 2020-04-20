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Japonya teşvik paketini yükseltecek

20.04.2020 - 09:43
Japonya teşvik paketini yükseltecek | Ekonomi Haberleri

Japonya virüsün ekonomik etkileri ile mücadele eden hane halkına yapılacak ödemeleri kapsayan teşvik paketini 1.1 trilyon dolara çıkaracak.

Japonya hükümeti koronavirüs salgınından kaynaklanan ekonomik zararı hafifletmek ve nakit ödemeleri finanse etmek için teşvik paketini yüzde 8 oranında artırarak 1.1 trilyon dolara çıkaracak.

Yükseltilmiş teşvik paketi, 25.6 trilyon yeni 1 Nisan ile başlayan mali yılda fonlanan 48.4 trilyon yen değerindeki mali tedbirlerlebirlikte toplamda 117.1 trilyon yen (1.086 trilyon dolar) seviyesine ulaşacak.

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Revize edilmiş harcama planı, Başbakan Shinzo Abe’nin kabinesinin 108,2 trilyon yen harcama için ilk planı onaylamasının ardından iki haftadan daha kısa bir süre sonra gerçekleşti.

İlk plan koronavirüs salgının neticesinde bütçesinde sert düşüşler yaşayan hane halkına yapılacak 300.000 yen ödemeleri kapsıyordu, fakat Abe'ye her vatandaş için 100.000 yen ödeme yapılması konusunda baskı yapıldı.

Normalşartlarda 4 trilyon yen değerinde olan teşvik paketinde yapılan bu değişiklikle beraber, teşviğin hükümete maliyeti 3 katına çıkarak, 12 trilyon yen'e ulaştı. İlk ekstra bütçe 16.8 trilyon yen değerindeydi.


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