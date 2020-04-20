Çin Merkez Bankası'ndan ikinci faiz indirimi | Ekonomi Haberleri

Çin Merkez Bankası, politika faizi olan borç verme faiz oranlarını bu yıl ikinci kez düşürdü.

Yaklaşık 30 yıl sonra ilk defa ekonomik küçülme yaşayan Çin'de Corona virüsten etkilenen ekonomiyi canlandırmak ve şirketlerin borçlanma maliyetlerini azaltmak için, politika faizi olan temel borç verme faiz oranları (LPR) ikinci kez düşürüldü.

Yıllık LPR 20 baz puan düşürülerek yüzde 3.85 seviyesine, 5 yıllık LPR'ler 10 baz puan düşürülerek yüzde 4.65 seviyesine düşürüldü.

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Mevcut ve yeni kredilerin çoğu bu LPR'ler üzerinden hesaplanırken 5 yıllık LPR oranları mortgage kredilerinin fiyatlamalarına da etki ediyor.

Reuters'ın beklenti anketine katılan 52 analistin tamamı LPR'nin düşürüleceği tahmininde bulunurken, analistlerin çoğu 1 yıllık LPR'lerde 20 baz puan düşüş yapılacağını öngörmüştü.

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