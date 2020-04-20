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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 20 Nisan altın fiyatları

20.04.2020 - 09:25
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 20 Nisan altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 373 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1684 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1674 dolardan işlem görüyor.

Corona virüs salgını ile ilgili haber akışları varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 375 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya 373 lira seviyesinden başladı. Gram altın fiyatları, gün içerisinde en düşük 370.90 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 375.60 lira seviyesini gördü.

Gram altın saat 09.21 itibarıyla yüzde 0.39 oranında düşüşle 373.40 lira seviyesinde işlem görürken; altının ons fiyatı ise yüzde 0.55 oranında düşüşle 1674 dolardan işlem gördü.

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