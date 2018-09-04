Japonya Merkez Bankası tahvil alımını artırdı

Japonya Merkez Bankası, tahvil alım sıklığının azaltılacağı spekülasyonuna zıt olarak kısa vadeli tahvil alımlarını artırdı.

Japonya Merkez Bankası (BOJ), Eylül ayının ilk olağan işleminde, kısa vadeli tahvil alımlarını artırarak tahvil alım sıklığının azaltılmasının planladığı yönündeki spekülasyona zıt bir adım attı.

BOJ, 1 ila 3 yıllık tahvil alımlarını 250 milyar yenden 300 milyar yene yükseltirken, 3 ila 5 yıllık tahvil alımları ise 300 milyar yenden 350 milyar yene yükseltildi.

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Kurum, gösterge tahvil faizine daha fazla hareket alanı vererek Japonya tahvil piyasasında işlem hacmini artırmanın yollarını arıyor. BOJ'nin Salı günkü hamlesi, volatiliteye daha çok izin verilirken faiz artış hızının kontrol altında tutulmak istendiğini öne sürüyor.

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