ING 775 milyon euro ceza ödeyecek

Hollanda'da para aklama suçlaması ile karşı karşıya kalan ING, bu dava dosyasını kapatmak için 775 milyon euro ceza ödeyecek.

Hollanda savcıları, ING Group NV aleyhinde süren para aklama davasında, bankanın 775 milyon euro (900 milyon dolar) ceza ödemesi karşılığında davayı sonuçlandırmak üzere uzlaştıklarını açıkladı.

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Reuters'da yer alan habere göre; savcılar, bankayı para aklamayı yasaklayan Hollanda yasalarını ihlal etmekle ve terörizmi "yapısal olarak ve yıllar boyunca" finanse etmekle suçluyorlardı. Banka, 2010 ve 2015 yılları arasında müşterilerinin hesaplarının para aklama amacıyla kullanılmasını engellemediği için suçlu sayılıyor.

Hollanda finansal savcılık makamının verdiği bilgiye göre, uzlaşmaya temel olan ödemenin 675 milyonu ceza olarak, 100 milyonu ise haksız edinilmiş kazancın iadesi olarak tahsil edilecek.

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