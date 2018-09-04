Otomobil pazarı yüzde 53 daraldı

Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 34 bin 346 adet oldu. 72 bin 536 olan 2017 yılı ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 52,65 azaldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında satış adetleri, bu yılın ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 azalarak 440 bin 428 oldu. 2017 yılının 8 ayında toplam pazarda 555 bin 991 adet satış yapılmıştı.

Otomobil satışları, 2018 yılı ağustos ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,51 azalarak 344 bin 870 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 423 bin 198 adet satış gerçekleşmişti.

Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,04 gerileyerek 95 bin 558 oldu. 2017 yılının aynı döneminde 132 bin 793'lük satış olmuştu.

AĞUSTOSTA YÜZDE 53'LÜK DARALMA

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Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 34 bin 346 adet oldu. 72 bin 536 olan 2017 yılı ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 52,65 azaldı.

Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,85 azalarak 26 bin 976 adet oldu. Geçen yıl ise 54 bin 890 adet satış söz konusuydu.

Hafif ticari araç pazarı 2017 yılının ağustos ayına göre yüzde 58,23 küçülerek 7 bin 370 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında 17 bin 646 adet satış yapıldı.

114 ELEKTRİKLİ VE 2 BİN 858 ADET HİBRİT OTOMOBİL SATILDI

Ağustos ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 18,5, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 25,7 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 22,7 azalış görüldü.

Ağustos ayı sonunda 114 adet elektrikli ve 2 bin 858 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2018 yılı Ağustos ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 41,12 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 141 bin 806 adet ile sahip oldu.

Ağustos ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 59,41’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65’e yükseldi. Ağustos ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,74’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 54,9 ile 189 bin 374 adet pay alan C segmenti ulaştı.

Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine yüzde 51 pay ve 175 bin 721 satışla sedan otomobiller oldu.

Ağustosta hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, sıralama, en yüksek satış adedine yüzde 68,78 pay ve 65 bin 721 satışla "Van" tipi araçlar, ardından yüzde 12,26 pay ve 11 bin 712 satışla kamyonetler, yüzde 10,32 pay ve 9 bin 865 satışla pick-up'lar ve yüzde 8,64 pay ve 8 bin 260 satışla minibüsler olarak şekillendi.

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