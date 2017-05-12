‹ Önceki Haber "İşsizlik hızla düşecek" "İşsizlik hızla düşecek" Sonraki Haber › `Faizi biz belirlemiyoruz` `Faizi biz belirlemiyoruz`

İsteyen kafasına göre araç alıp satamayacak

12.05.2017 - 12:25 | Son Güncelleme : 12.05.2017 - 13:23

İkinci el araçların satışına ilişkin yeni düzenlemeler yolda. Artık her isteyen kafasına göre araç alıp satamayacak. Yetki belgesi, taşıt teslim belgesi, ekspertiz raporu şartları aranacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci 2. el araç satışlarına ilişkin bir açıklama yaptı. CNN Türk'ün haberine göre yıl içinde bireysel olarak ancak 3 araç satılabilecek. Eğer bunun üzerinde satış varsa ticari boyut kazandığı varsayılacak, yaptırımlar uygulanacak. Bu işin ticareti ile uğraşmak için de belli kriterler olacak. Yetki belgesi, taşıt teslim belgesi, şartları aranacak.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN... 

Ayrıca 8 yaş ya da 160 bin km altındaki ikinci el taşıtlar için satıcı işletme önceden ekspertiz raporu almak  ve satış sırasında bir nüshasını alıcıya teslim etmek zorunda.

Motor ve şanzıman gibi parçaların satış tarihinden itibaren 5 bin kilometre veya 3 ay süreyle geçerli olacak şekilde garanti verme de artık şartlar arasında.

Açık oto pazarlarda hoparlör, aydınlatma sistemi, güvenlik kamerası, ibadet yerleri bulunması da zorunlu olacak.


Etiketler

‹ Önceki Haber "İşsizlik hızla düşecek" "İşsizlik hızla düşecek" Sonraki Haber › `Faizi biz belirlemiyoruz` `Faizi biz belirlemiyoruz`
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
94.996 Değişim: -0,12% Hacim : 4.422 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 94.684 12.05.2017 Yüksek 95.742
Açılış: 95.287
3,5687 Değişim: -0,18%
Düşük 3,5654 12.05.2017 Yüksek 3,5990
Açılış: 3,5751
3,9019 Değişim: 0,36%
Düşük 3,8838 12.05.2017 Yüksek 3,9136
Açılış: 3,8879
140,90 Değişim: 0,07%
Düşük 140,76 12.05.2017 Yüksek 142,28
Açılış: 140,80
1,0930 Değişim: 0,63%
Düşük 1,0856 12.05.2017 Yüksek 1,0934
Açılış: 1,08611
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.