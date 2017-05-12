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"İşsizlik hızla düşecek"

12.05.2017 - 12:17

Başbakan Yardımcısı Canikli, "Mart ve Nisan'dan itibaren işsizlik hızla düşecek ve tek haneli rakamları göreceğiz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli TBB'nin 60. Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu. Canikli enflasyon, işsizlik ve faizde kısa sürede düzelme görüleceğini söyledi. Canikli, "Mart ve Nisan'dan itibaren işsizlik hızla düşecek ve tek haneli rakamları göreceğiz" dedi.

Merkez Bankası'nın son toplantısında faiz artırmadığını, GLP'de faiz artırımı yapmanın farklı bir şey olduğunu savunan Canikli "Merkez Bankası faizi kalıcı şekilde artırmadan badireyi atlattı" diye konuştu. Canikli bankanın şartlar oluştuğunda fonlama yöntemini değiştireceğini kaydetti.

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Başbakan Yardımcısı Canikli'nin konuşmasında öne çıkan notlar şöyle:

Bankalar son bir ayda 140 milyar TL'lik KGF destekli kredi kullandırdı

*KGF ve KOSGEB kredileri o kadar etkili kullandırıldı ki, reel sektörün faaliyetleri kesintiye uğramadı

*Bazı makrolarda birtakım olumsuzluklar var, enflasyon faiz ve işsizlik oranları gibi, ama bunlar kalıcı değil

*Yıl sonunda bu üç makroda tek haneli rakamları göreceğiz *Beklentimiz bankacılık sektöründe faizleri artıracak şekilde mevduatta bir yarışın olmaması

*Ne mevduatın elde edilmesi için aşırı rekabet, ne de bir araya gelerek tekelci fiyat oluşumuna gidilmemesi, bankalardan beklentimiz bu

*Bütün yük bankacılık sektöründe, banka dışı finansal araçlarımızı istediğimiz oranda geliştiremedik

*Bankaların aktiflerini menkulleştirmeye yarayacak bir banka senedi projesi ile ilgili teknik çalışmalar tamamlandı, SPK tarafından regüle edilecek

*Banka senedi çalışması Ziraat Bankası'nın üçüncü havalimanı için kullandırdığı kredilere talep geldiği açıklaması sonrası planlandı

*Konjonktür nedeniyle faizlerde kısa süreli yukarı hareket kaçınılmaz, ama bu geçici ve kısa sürelidir

*TCMB faiz artırmadı, GLP'de faiz artırımı yapmak farklı bir şey

*2017 yılında yüzde 4'ün üzerinde büyüme rakamını yakalayacağız, hatta olumlu anlamda sürprizler de yaşayabiliriz

*2017 enflasyon rakamlarına 2 puan ekside başlıyoruz çünkü 2016'da enflasyonu 2 puan yukarı çıkaran düzenlemelerin hiçbiri bu yıl olmayacak

*Enflasyonda kurdaki artışın geçişkenliği de büyük oranda azaldı, sonbaharda biraz daha yansıyabilir ama rakamları sıçratacak boyutta olmaz

*TCMB'nin brüt rezervlerinde bir azalma var, ama orada da bir sona gelindi, bundan sonra TCMB'ye brüt rezervlerini artırma imkanı sunacak bir dönemdir

*Cari açığın finansmanında bir sıkıntı yok, ilk hedefimiz cari açığı (milli gelire oranını) yüzde 3'ün altına düşürmek, yüzde 4'ün üzerine çıkmasına da müsaade etmeyeceğiz

*Üretim reform paketi ile ilgili çalışmalar tamamlandı, yakında TBMM'ye gidecek

*Kıdem tazminatı fon meselesini de yakında çözeceğiz, sona gelindi

*(Kıdem tazminatı) çalışanların kazanılmış haklarında da hiçbir şekilde geriye gidiş olmayacak

*Planlanan banka senedini merkez bankası da gerektiğinde likidite enjekte etme aracı olarak kullanabilecek


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