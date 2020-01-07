İşte turizmi zıplatacak rapor | Ekonomi Haberleri

2019’da toplamda 51 milyon turist ağırlayan Türkiye turizmi için, Turizm Yatırımcıları Derneği ile Türk Sanayicileri ve İş insanları Derneği bir rapor hazırladı. Rapordaki senaryolar gerçekleşirse 2033’te turist sayısı 104 milyona ve gelir de 119 milyar dolara çıkacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da tüm yapılacakların dışında turizm sektöründe zihniyet ve vizyon değişimi olması gerektiğine dikkat çekti.

Hürriyet gazetesinden Burak Coşan'ın haberine göre; Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) ile Türk Sanayicileri ve İş insanları Derneği (TÜSİAD) ‘Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu’nu açıkladı. Turizmde yüksek gelir elde etmek ve sürdürülebilir turizmi yakalamak için hazırlanan rapora göre, eğer gerekli çalışmalar yapılırsa 2033’te Türkiye 104 milyon turist, 119 milyar dolar turizm geliri yakalayabilir. İstanbul’da raporun anlatıldığı toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin ile TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve çok sayıda turizmci katıldı.

ZİHNİYET DEĞİŞMELİ

İki kurumun hazırladığı raporu çok anlamlı bulduğunu ifade eden Mehmet Ersoy, raporda turizmin temel eksenleri olarak belirlenen maddeler olduğunu söyledi. Türkiye’nin 2023 için 75 milyon turist, 65 milyar dolar gelir ve kişi başı gecelik gelirde de 91 dolarlık hedef belirlediğini hatırlatan Bakan Ersoy, hedeflere ulaşmak için dünya ortalaması üzerinde sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyümenin yakalanması gerektiğine dikkat çekti. Turizmdeki dönüşümün sağlanması için zihniyet ve vizyon değişikliğine de ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Ersoy, “Zihniyet değişikliği devletle başladı. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile birlikte turizm stratejik sektör olarak ilan edildi. Turizmle ilgili diğer tüm bakanlıklar da turizmi öncelikli ve hassas sektör olarak kabul etti. Bundan sonrasında da turizmi gelirini tabana yaymalıyız. Esnafından taksicisine kadar herkes bu gelirden payını alabilmeli. Tabana yayılmazsa eğer turizm ilerlemez. Hala hanutçuluk yapan esnaflar, acenteler var. Otelinde taksi bulundurmak yerine, araç kiralama ofisi açanlar var. Toplam cirosunu arttırmayı hedefleyip, gecelik geliri göz ardı eden yatırımcılar bulunuyor. 12 ay istihdam yerine sezon açılırken komşu otelden yüzde 5 daha fazla maaş vererek, çalışanları alan oteller var. Zihniyet değşimi bu yüzden önemli” diye konuştu.

TURİZM YAYILMALI

Turizmin başta Ege Bölgesi olmak üzere tüm bölgelere yayılması gerektiğine vurgu yapan Bakan Ersoy, “Antalya’ya 40 kez gelen Ruslar var. Biz onlara ciddi şekilde Ege Bölgesi’ni tanıtıp oraya kaydırmayı hedeflemeliyiz. Eğer bunu başaramazsak farklı ülkelere kaptıracağız. Türkiye’nin potansiyelini yoğun şekilde tanıtıp, Türkiye’nin turizmde ön plana çıkmasını sağlamalıyız. Farklı turizm çeşitleriyle farklı turist profilini de ülkeye çekebiliriz. Sadece devletin yapacaklarıyla bu iş olmaz. Sadece devletten değil, devletle beraber zihniyeti oluşmalı. Markalaşmayı sağlamalıyız. Markalaşma da tanıtımla olur. Marka olunca münferit rezervasyonlar da artıyor. Marmara’da paket tur ile gelen turist oranı yüzde 30, Ege’de yüzde 60, Akdeniz’de ise yüzde 85. Paket tur oranını düşürüp, münferit gelişler artmalı. Bu da ancak sürdürülebilir tanıtımla olur. Türkiye için artık konuşma vakti değil, konuşarak harekete geçme vakti” ifadelerini kullandı.

ALTYAPI GÜÇLENDİRİLMELİ

RAPORDA, turizm sektörünün ülke kalkınmasının taşıyıcı gücü olma potansiyeline sahip olduğunun analitik olarak teyit edildiğini belirten TTYD Başkanı Oya Narin, rapordaki dönüşüm senaryolarının hayata geçirilmesi durumunda 2033 yılı itibariyle kişi başına turist harcamasının 1.150 dolara çıkabileceğini söyledi. TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski de, tanıtım araçlarının güçlendirilmesi, yatırımların yenilenmesi, turizm trendleri dikkate alınarak yeni yatırımlara devam edilmesi, altyapının güçlendirilmesi gerekliliğinin altını çizdi.

RAPORDA NELER VAR

1) TURİZM REZİDANSLARI SENARYOSU

* Konaklama tesislerinin bir bölümü veya tamamı turistik rezidans olarak dizayn edilirse kişi başı harcamada yüzde 10-15’lik artış olur.

* Eğer bu model hayata geçirilirse turizm geliri 2033’te 88.4 milyar dolara ulaşabilir.

* Turizmde kentsel dönüşüm yapılmalı, eski yapılar yenilenmeli.

2) ÜÇÜNCÜ YAŞ TURİZMİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI

* 50 yaş üstü turist ülkeye çekilmeli. Eğer başarılı olunursa toplam turist içindeki payları yüzde 10’a ulaşacaktır.

* Bu modelle birlikte toplam turizm geliri 97 milyar doları aşacaktır.

* Turizm 12 aya yayılmalı. Sağlık turizmine ağırlık verilmeli.

3) YENİ TANITIM STRATEJİSİ

* Tanıtım harcamalarının turizm gelirinin yüzde 1’ine ulaşmasıyla turist sayısı artacak, turizm gelirleri yükselecektir.

* Rapordaki çalışmalarda başarıya ulaşılırsa 2033’te turizm geliri 119.2 milyar dolarla ulaşacaktır.

RAPORDAKİ HEDEFLER GERÇEKLEŞİRSE 2033’TE SONUÇ NE OLUR?

Turizm gelirleri 119.2 milyar dolara ulaşır.

Gelen turist sayısı 104 milyona çıkar.

Kişi başı ortalama harcama 1146 dolara çıkar.

İşsizlik oranı yüzde 7.6’ya düşer.

Kişi başı milli gelir 25 bin doları aşar.

RAPORDAKİ HEDEFLER GERÇEKLEŞMEZSE 2033’TE SONUÇ NE OLUR?

Turizm gelirleri 71 milyar dolara çıkar.

Gelen turist sayısı 78 milyon olur.

Kişi başına ortalama harcama 905 dolar seviyelerine gelir.

İşsizlik yüzde 9.5 seviyesinde gerçekleşir.

Kişi başı milli gelir 19 bin 500 dolar olur.

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