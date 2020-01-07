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Motorlu taşıt vergisi ödemeleri başladı

07.01.2020 - 09:48 | Son Güncelleme :
Motorlu taşıt vergisi ödemeleri başladı | Ekonomi Haberleri

Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2020 yılına ilişkin 1. taksit ödeme dönemi başladı. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren MTV’nin ilk taksidi özel bankaların kredi kartıyla da ödenebilecek.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; banka kartı ya da nakit olarak sadece kamu bankalarından ödeme yapılabilecek. Ziraat, Halk ve Vakıfbank’tan kredi kartı, banka kartı ve banka şubesinden nakit olarak ödeme yapılabilecek. Vakıf, Ziraat Katılım, Emlak Katılım, PTT’den MTV ilk taksit nakit olarak yatırılabilecek.

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Motorlu Taşıtlar Vergisi geçen yıla göre yüzde 12 artırıldı. 1 Ocak 2018 tarihinden önce tescilli 1-3 yaş arası 1.300 motor silindir hacminin altındaki taşıtlar 964 lira, 1.301-1600 silindir hacmindeki taşıtlar bin 678 lira, 1.601-1.800 silindir hacmindeki taşıtlar 2 bin 964 lira, 1.801-2.000 silindir hacmindekiler 4 bin 670 lira MTV ödeyecek. 1 Ocak 2018 tarihinden sonra tescillenen taşıtlarda ise 1.300 motor silindir hacminin altındaki 1-3 yaş arası otomobillerde değeri 51 bin 800 lirayı aşmıyorsa 964 lira, 51 bin 800 ile 90 bin 800 lira arasındaki otomobillerde bin 59 lira, 90 bin 800 lirayı aşıyorsa da bin 156 lira motorlu taşıt vergisi ödeyecek. Ödemeler iki taksit halinde yapılacak. İlk taksit ocak ayının sonuna kadar, ikinci taksit ise temmuz ayında ödenecek.


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