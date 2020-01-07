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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 7 Ocak dolar fiyatları )

07.01.2020 - 09:19 | Son Güncelleme :
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 7 Ocak dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni güne 5.95 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.66 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 5.97 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.67 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.95 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.9510 TL seviyesini görürken; en yüksek 5.9737 TL seviyesine yükseldi. Dolar fiyatları, saat 15.09 itibarıyla 5.9752 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.6821 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.8661 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.11 yükselişle 96.46 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1180 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.28 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.79 seviyesinde bulunuyor.

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