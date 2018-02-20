İşte Sabancı'nın sigortada satın alma planı

Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı Dinçer, "Sabancı Sigorta olarak hayat ve bireysel emeklilik tarafında satın almalarla ilgiliyiz, banka işbirliği olan şirketler bizim için daha cazip" şeklinde açıklama yaptı.

Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer, satın almalarda hayat ve bireysel emeklilik tarafında daha ilgili olduklarını, banka işbirliği olan şirketlerin kendileri için daha cazip olduğunu söyledi.

Sabancı Holding Sigorta Grubu'nda ve sektörde 2017 yılında yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği ve gelecek dönem hedeflerinin paylaşıldığı toplantıda konuşan Dinçer, sigorta sektörünün mevcut yapısında dolayı elementer tarafta konsolidasyonun bugüne kadar zor olduğunu, acentelerin tüm sigorta şirketleri ile çalışabilme imkanının satın almaları anlamsız kıldığını söyleyerek, "Dolayısıyla bugüne kadar satın almalara elementer tarafta soğuk durduk. Önümnüzdeki dönemde bir fırsat çıkar mı bilmiyorum, çıkarsa mutlaka bakıyoruz. En son birkaç ay önce bir fırsat vardı baktık, sonra vazgeçtik" dedi ve şöyle devam etti:

"Hayat ve emeklilik tarafında daha fazla ilgiliyiz. Orada da çok nadiren çıkıyor fırsatlar. Geçmişte birkaç tanesini çalıştık. Holding tarafında işimiz bu fırsatları değerlendirmek... Banka işbirlikleri olan şirketler bizim için daha cazip."

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Dinçer, öte yandan bugünden sonra teknolojinin şirketler arasında rekabeti şekillendireceğini, bazı şirketlerin rekabet gücünün daha üstün kalacağını söyleyerek, bu olduğu takdirde bu alanda zayıf olan şirketlerin muhtemelen yarıştan düşeceğini söyledi.

AKSİGORTA'DA BU YIL HEDEF YÜZDE 25-30 PRİM ARTIŞI

Toplantıda verilen bilgiye göre, elementer sigorta pazarında Aksigorta 2017'de yüzde 39 büyüyerek 2.6 milyar TL prime, AvivaSA'nın hayat sigortası pazarında yüzde 51 büyüme ile 461 milyon TL prime, bireysel emeklilikteki fon büyüklüğü ise yüzde 29 artışla 15.2 milyar TL'ye ulaştı.

Geçen yıl Aksigorta yüzde 94 büyüme elde ederek 137 milyon TL, AvivaSA ise yüzde 38 büyüme ile 145 milyon TL UFRS bazlı net kar elde etti.

Dinçer, "2018 yılında da Aksigorta'da yüzde 25-30 prim artışı, AvivaSA'da hayat sigortalarında sektörün üzerinde büyüme, BES fon büyüklüğünde ise liderliğimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilir karlı büyümeye, yüzde 25-30 seviyesinde öz kaynak verimliliğine devam edeceğimize inanıyoruz" dedi.

Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen de 2018'de yüzde 45-50 büyüme ile 200 milyon TL kar, yüzde 8.1 pazar payı hedefleri olduğunu söyledi.

Gülen, bu yılki büyüme hedeflerinde trafik sigortalarının başı çekeceğini söyleyerek, "Geçen yıl trafik sigortası pazar payımızı yüzde 3.5'larda bitirdik, 2018 sonunda yüzde 7-8'leri hedefliyoruz. En büyük büyümeyi trafik sigortasında ardından kaskoda göstereceğiz. Yangında da sektörden daha hızlı büyümeyi hedefliyoruz" dedi.

POLİTİK ŞİDDET ÜRÜNÜ PİYASAYA SÜRÜLDÜ

Yeni ürünler konusunda ise risklerin hızlı şekilde değiştiğini, birkaç hafta önce politik şiddet ürününü piyasaya sürdüklerini söyleyen Gülen, "Türkiye'de ilk defa bir sigorta şirketi tarafından ortaya konulan bir ürün. Türkiye sigorta sektörü bugüne kadar grev, lokavt, ayaklanma ve terör dediğimiz sosyal olayları sigorta ederken politik şiddet ürünüyle ihtilal, kalkışma, iç savaş ve savaşı sigorta etmeye başladık. Çok büyük bir talep geldiğini söyleyebilirim" dedi.

Yatırım gelirlerinin hasar primi oranını 15-20 civarında azalttığını hesapladıklarını söyleyen Gülen, "Aksigorta'nın sigortacılıktan elde ettiği gelir ve mali geliri var. Bunlar 2018 yılı için yaklaşık yarı yarıya olacak yani bu yıl toplam gelir hedefimizin yarısı mali gelirden ortaya çıkacak. Bu iyi bir oran. Sigortacılık gelirleri ile mali gelirlerin oranı birkaç yıl önce yüzde 70'e yüzde 30 iken, faizlerdeki artışın etkisiyle şimdi yarı yarıya geldi" dedi.

BES'TE BU YIL CAYMA YÜZDE 50-60 CİVARINDA OLUR

AvivaSA Genel Müdürü Fırat Kuruca, 2017 yılında, 15.2 milyar TL fon büyüklüğü, yüzde 19.5 pazar payı, 900,000 BES katılımcı sayısı ve toplamda 2 milyonun üzerinde müşteriye ulaştıklarını söyleyerek, 2018 yılını da sektör lideri olarak kapatmayı hedeflediklerini belirtti.

Kuruca bu yılın kalanında otomatik katılım ile 4 milyon kişinin daha sisteme girmesini beklendiklerini söyleyerek, cayma oranını ise yüzde 50-60 civarında öngördü.

Emeklilik Gözetim merkezi verilerine göre 9 Şubat itibariyle BES'te katılımcı sayısı 6.9 milyon, devlet katkısı dahil fon tutarı ise 79.1 milyar TL, otomatik katılımda ise çalışan sayısı 3.84 milyon, fon tutarı ise 2.08 milyar TL oldu.

Önümüzdeki dönemde olası satın almalara ilişkin olarak ise Kuruca, "iştahımızı kabartan herşeyle ilgileniriz" diyerek, "Bizim için cazip olması gerek, bir bankasürans anlaşmasının varlığı, müşteri portföyünün sağlıklı olması önemlidir" dedi.

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