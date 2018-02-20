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Küresel turist sayısı 1,3 milyar kişiye ulaştı

20.02.2018 - 13:34

2017 yılında 1 milyar 322 milyon kişi bir ülkeden başka bir ülkeye seyahat gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) 2017 yılına ilişkin Dünya Turizm Barometresi raporunda küresel turist sayısının 1,3 milyar kişiye ulaştığı belirtildi.

UNWTO'nun Dünya Turizm Barometresi raporuna göre, 2017'de uluslararası turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,7 artarak 1 milyar 322 milyon kişiye çıktı. Söz konusu oranın, 2010'dan bu yana elde edilen en yüksek rakam olduğu bildirildi.

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Kıta bazında incelendiğinde küresel turist sayısındaki büyüme, bir önceki yıla göre, Avrupa ve Afrika'da yüzde 8, Asya ve Pasifik'te yüzde 6, Ortadoğu'da yüzde 5, Amerika'da yüzde 3 oldu.

Avrupa kıtası 671 milyon, Asya ve Pasifik 324 milyon, Amerika 207 milyon, Afrika 62 milyon, Ortadoğu 58 milyon uluslararası turist ağırladı. 

Uluslararası seyahat edenlerin oranının bu yılda da yüzde 4-5 aralığında artacağı öngörüldü. 


Etiketler

  • küresel turist
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