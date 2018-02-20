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Hazine 2,2 milyar lira borçlandı

20.02.2018 - 15:51

Hazine, 6 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracıyla 2 milyar 227,9 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, 6 yıl (2296 gün) vadeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. Nominal teklifin 1 milyar 622 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 682 milyon lira, net satış 670,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 620 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 250 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 937,5 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece piyasaya toplam 2 milyar 227,9 milyon lira borçlandı.


Etiketler

  • Hazine Müsteşarlığı
  • Nominal teklif
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