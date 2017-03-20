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İşte dünyanın en mutlu ülkesi! Türkiye kaçıncı sırada?

20.03.2017 - 11:36

Norveç, Danimarka'yı geride bırakarak dünyanın en mutlu ülkesi oldu.

Bugün açıklanan 2017 Dünya Mutluluk Raporu'na göre Norveç Danimarka'yı geride bırakarak dünyanın en mutlu ülkesi olurken, raporda ülkelere vatandaşlarının refahını artırmak için toplumsal güven ve eşitliği inşa etmeleri çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2012 yılında başlatılan bir girişim olan Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı'nın (SDSN) ürettiği rapora göre Kuzey Avrupa ülkeleri en mutlu ülkeler olarak açıklandı.

SDSN direktörü ve BM Genel Sekreteri özel danışmanı Jeffrey Sachs, "Mutlu ülkeler sağlıklı refah dengesine ve sosyal sermayeye, yani toplum içerisinde yüksek derecede güven, düşük eşitsizlik ve hükümete güvene sahipler" dedi.

Raporda ilk 10'u Norveç'in yanında Danimarka, İzlanda, İsviçre, Finlandiya, Hollanda, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya ve İsveç oluşturdu.

Avrupa ülkelerinden Almanya 16. sırada, İngiltere 19. sırada ve Fransa 31. sırada yer aldı. ABD ise bir sıra gerileyerek 14. oldu.

EN MUTSUZ ÜLKELER

Sahra altı Afrika'daki ülkeler ile Suriye ve Yemen listede yer alan 155 ülke içerisinde en mutsuz ülkeler arasında yerlerini aldılar.

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA? İŞTE TAM LİSTE

Türkiye listede 69. sırada yer alabildi.


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