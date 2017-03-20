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Merkez Bankası repo ihalesi açmadı

20.03.2017 - 11:29

Merkez Bankası (TCMB) bugün de miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı ve sıkı likidite duruşuna devam ettiğini teyit etti.

Normal günlerde haftalık repo ihalesinde piyasayı yüzde 8 faizle fonlayan Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün haftalık vadede miktar yöntemiyle dönüşü bulunmuyordu.

TCMB'nin geçen haftaki faiz kararının ardından piyasadaki likidite ihtiyacı nedeniyle bankaların bugün de geç likidite penceresi (GLP) imkanından yararlanması ve ortalama fonlama maliyetinin yüzde 11.30'lerde yatay seyretmesi bekleniyor.

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Öte yandan TCMB yüzde 9.25 faiz oranından BIST kotasyonlarını ise bugün de 5 milyar TL olarak belirledi.

TCMB'nin bankalararası para piyasalarından 10,360.5 milyon TL dönüşü bulunuyordu. Öte yandan bankalar Cuma günü geç likidite penceresi imkanından 50,023 milyon TL, GLP repo imkanından 17,002 milyon TL tutarında yararlandı.

TCMB verilerine göre, piyasa 65,377.5 milyon lira eksi rezervle açıldı. Bankaların serbest depo bakiyeleri 14,703.3 milyon lira oldu. Piyasa Cuma günü 62,085.4 milyon lira eksi rezervle açılmış bankaların serbest depo bakiyeleri 35,315.2 milyon lira olmuştu.

Öte yandan, TCMB daha önce açıkladığı üzere döviz satım ihalesinde minimum satış tutarını sıfır olarak belirledi.


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