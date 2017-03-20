Pegasus 7 adet uçağını satıyor

Pegasus toplam yedi Boeing 737-800NG uçağını 178.7 milyon dolar bedelle Air Lease Corp'a devredeceğini açıkladı.

Pegasus'tan KAP'a yapılan yazılı açıklamada, "Şirketimiz ile Air Lease Corporation arasında... toplam yedi adet Boeing 737-800NG uçak toplam 178.7 milyon dolar satış bedeli karşılığında Air Lease Corporation'a devredilecektir" denildi.

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Açıklamada satışın ana amaçlarından birisinin 2012 yılında imzalanan Airbus siparişi kapsamında yakıt kullanımında optimizasyon sağlayan portföy değişimini hızlandırmak olduğuna dikkat çekildi ve açıklama şöyle devam etti:

"Satışa konu uçakların tamamının finansmanı finansal kiralama ile sağlanmış olup satış bedeli kısmen bakiye borcun kapatılmasında kullanılacaktır. Artan tutar şirketimizin yeni yatırımlarına ve operasyona yönelik nakit ihtiyacının karşılanmasında kullanılacaktır."

Açıklamaya göre uçak satış işlemlerinin tamamının 31 Ekim'e kadar gerçekleştirilmesinin beklendiği de belirtildi.

Pegasus ( PGSUS ) hisseleri saat 14.56'da yüzde 2,75 yükselişle 14.92 TL'den işlem görüyor.

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