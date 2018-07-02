İstanbul'un enflasyonu açıklandı

İstanbul'da perakende fiyatlar haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1.27 artarken, sağlık ve kişisel bakım harcamaları yüzde 4.58, gıda harcamaları yüzde 1.35 yükseldi.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yayımladığı 1995 bazlı ücretliler geçinme endeksine göre toptan fiyatlar ise Haziran'da yüzde 1.4 artış gösterdi. Reuters'in haberine göre: Perakende fiyatlar 2018 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.15, toptan fiyatlar ise yüzde 16.34 arttı.

Ücretliler Geçinme İndeksi Haziran itibariyle yıllık ortalama yüzde 9.79, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 12.34 artış gösterdi.

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Haziran'da perakende fiyatlar bir önceki aya göre; sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 4.58, ev eşyası harcamalarında yüzde 3.88, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 2.29, gıda harcamalarında yüzde 1.35, giyim harcamalarında yüzde 0.88, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.76, konut harcamalarında yüzde 0.16 artış gösterdi. Diğer harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmedi.

Haziran'da toptan fiyatlarda ise aylık bazda bir önceki aya göre gıda maddeleri grubunda yüzde 3.49, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3.01, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 2.53, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1.27, madenler grubunda yüzde 0.73, mensucat grubunda yüzde 0.02 artış izlenirken, kimyevi maddeler grubunda yüzde 15.73 azalış gözlendi.

TÜİK Haziran ayı enflasyon verilerini 4 Temmuz'da saat 1000'da açıklayacak.

Reuters anketine göre tüketici fiyatları endeksinde Haziran ayında gıda fiyatları ana belirleyici olmak üzere ulaştırma ve otel fiyatları kalemleri öncülüğünde yüzde 1.4 artış bekleniyor.

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