‹ Önceki Haber Yeni haftada veri akışı yoğun Yeni haftada veri akışı yoğun Sonraki Haber › Dolar kurunda yön neresi? Dolar kurunda yön neresi?

İstanbul'un enflasyonu açıklandı

02.07.2018 - 09:33
İstanbul'un enflasyonu açıklandı

İstanbul'da perakende fiyatlar haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1.27 artarken, sağlık ve kişisel bakım harcamaları yüzde 4.58, gıda harcamaları yüzde 1.35 yükseldi.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yayımladığı 1995 bazlı ücretliler geçinme endeksine göre toptan fiyatlar ise Haziran'da yüzde 1.4 artış gösterdi. Reuters'in haberine göre: Perakende fiyatlar 2018 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.15, toptan fiyatlar ise yüzde 16.34 arttı.

Ücretliler Geçinme İndeksi Haziran itibariyle yıllık ortalama yüzde 9.79, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 12.34 artış gösterdi.

GEÇMİŞ YILLARIN ENFLASYON RAKAMLARI İÇİN TIKLAYIN...​

Haziran'da perakende fiyatlar bir önceki aya göre; sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 4.58, ev eşyası harcamalarında yüzde 3.88, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 2.29, gıda harcamalarında yüzde 1.35, giyim harcamalarında yüzde 0.88, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.76, konut harcamalarında yüzde 0.16 artış gösterdi. Diğer harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmedi.

Haziran'da toptan fiyatlarda ise aylık bazda bir önceki aya göre gıda maddeleri grubunda yüzde 3.49, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3.01, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 2.53, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1.27, madenler grubunda yüzde 0.73, mensucat grubunda yüzde 0.02 artış izlenirken, kimyevi maddeler grubunda yüzde 15.73 azalış gözlendi.

TÜİK Haziran ayı enflasyon verilerini 4 Temmuz'da saat 1000'da açıklayacak.

Reuters anketine göre tüketici fiyatları endeksinde Haziran ayında gıda fiyatları ana belirleyici olmak üzere ulaştırma ve otel fiyatları kalemleri öncülüğünde yüzde 1.4 artış bekleniyor.


Etiketler

‹ Önceki Haber Yeni haftada veri akışı yoğun Yeni haftada veri akışı yoğun Sonraki Haber › Dolar kurunda yön neresi? Dolar kurunda yön neresi?
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
96.773 Değişim: 0,26% Hacim : 6.378 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.655 02.07.2018 Yüksek 97.267
Açılış: 96.094
4,6163 Değişim: 0,65%
Düşük 4,5884 02.07.2018 Yüksek 4,6404
Açılış: 4,58835
5,3803 Değişim: 0,29%
Düşük 5,3532 02.07.2018 Yüksek 5,4089
Açılış: 5,365
184,35 Değişim: -0,23%
Düşük 184,05 02.07.2018 Yüksek 186,55
Açılış: 184,78
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.