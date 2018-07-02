Yeni haftada veri akışı yoğun

Küresel piyasalar geçen hafta genel olarak negatif bir seyir izlemesinin ardından yeni haftada yoğun veri akışına odaklandı.

Küresel piyasalar geçen hafta ticaret savaşı endişelerinin etkisiyle negatif bir seyir izlerken, bu hafta, yurt içinde enflasyon, ABD'de istihdam raporu ve dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağı belirtiliyor.

AA'nın haberine göre: ABD'de geçen haftanın son işlem gününde pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenirken, dolar endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 94,6'ya geriledi.

Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,23, S&P 500 endeksi yüzde 0,08 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,09 değer kazandı. Çarşamba günü resmi tatil nedeniyle kapalı olacak ABD piyasalarında, yarın da yarım gün işlem gerçekleştirilecek.

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Resmi tatil nedeniyle eksik işlem günü bulunan yeni haftada, bugün açıklanacak imalat sanayi PMI ve ISM endeksleri ile cuma günkü istihdam raporu verileri piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

Avrupa tarafında, göçmen sorununun çözümü ile ilgili tartışmalar gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile sığınmacı ve iltica konusunda görüş ayrılığı yaşayan CSU Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'ın parti yönetimine görevlerinden ayrılmayı önerdiği iddia edildi.

Cuma günü yüzde 1'i aşan yükselişler kaydeden Avrupa borsalarının, haftalık bazda ise düşüş eğilimini sürdürmesi dikkati çekti. Analistler, bu hafta liderler arasında devam eden göçmen krizi ile ilgili görüşmeler ve veri akışının takip edileceğini ifade etti.

Bugün Asya'da Japonya ve Çin'de açıklanan imalat sanayi PMI verilerinin bir önceki aya göre düşüş kaydetmesi sonrasında borsaların gerileyişini sürdürdüğü görülüyor.

Japonya'da açıklanan Tankan büyük imalatçılar güven endeksinin zayıflamaya devam etmesinin de etkisiyle Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 1,7 değer kaybetti.

Yurt içinde, seçimlerin ardından geçen hafta Türk lirası varlıklar uluslararası piyasalardan pozitif yönde ayrıştı. Türk lirası, geçen hafta dolar karşısında yaklaşık yüzde 2 değer kazanırken, BIST 100 endeksi ise bir önceki haftaya göre yüzde 0,7 değer kazanarak 96.520 puandan kapandı.

Geçen haftayı 4,5862'den tamamlayan dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 4,6150 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, petrol fiyatlarındaki hareketliliğe dikkati çekerek, cuma günü yaklaşık yüzde 2 yükselen Brent petrolün varil fiyatının, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile bugün Asya piyasalarında yüzde 1 gerilediğini kaydetti.

Trump'ın, Suudi Arabistan'dan petrol üretimini 2 milyon varile kadar arttırmasını istediğini açıkladığını anımsatan analistler, petrol fiyatlarının seyrinin Türk lirası varlıklara ilişkin risk iştahı üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Analistler, yurt içinde bugün imalat sanayi PMI, yarın ise enflasyon verilerinin öne çıktığını, yurt dışında ise yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.700 seviyesinin direnç, 93.400 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, haziran ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi, haziran ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı Üretici Fiyat Endeksi ve işsizlik

16.45 ABD, haziran ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, haziran ayı ISM imalat endeksi

17.00 ABD, mayıs ayı inşaat harcamaları

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