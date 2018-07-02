Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 2 Temmuz dolar fiyatları )

Dolar kuru, yeni haftaya yükselişle başlarken; şu dakikalarda 4.62 TL'de bulunuyor. Euro kuru ise, 5.39 TL seviyesinde hareket ediyor. AHL Forex notunda "4.64 seviyesinin ilk direnç noktası olduğu, aşılması halinde 4.68 TL'ye doğru yükselişin devamının gelebileceği belirtildi. Rapora göre kurun gün içinde 4.5750 TL altına sarkması halinde ise 4.55 TL ve 4.53 TL seviyelerinin test edilmesi beklenebilir" şeklinde değerlendirdi.

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ile geçen hafta aşağı yönlü bir seyir izleyen dolar, dolardaki küresel güçlü seyrin devam ettiği bir ortamda yurt içi ve yurt dışı veri gündeminin yoğun olduğu yeni haftaya yükselişle başladı. Dolar kuru uluslararası piyasalarda 4.6404 TL seviyesine kadar yükselirken; Türkiye piyasalarının açılış saatinde 4.61 TL seviyesindeydi. Dolar kuru saat 11.24 itibarıyla 4.6273 TL'de hareket ederken; Euro kuru aynı dakikalarda 5.3913 TL'de bulunuyordu.

Dolar endeksi ise şu sıralarda 0.30 yükselişle 94.53 puanda bulunurken; Euro/dolar paritesi 1.1640 seviyesindeydi.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin tamamlanmasının ardından seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ve OHAL'in sona erdirilmesi ihtimali geçen hafta TL'nin benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışmasına neden olmuştu.

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GÖZLER ENFLASYONDA

Bu hafta yarın açıklanacak olan enflasyon verisini bekleyen piyasada ana odak konusu ise yeni ekonomi yönetimi ve uygulanacak ekonomi politikaları ile OHAL'in uzatılıp uzatılmayacağı.

Yeni ekonomi yönetimi ve uygulanacak politikalar üzerinden yerli ve yabancı yatırımcının tekrar TL cinsi varlıklara güveninin sağlanmasının önemine dikkat çekilirken, söz konusu alanlar açıklığa kavuşmadıkça temkinli volatil seyrin sürmesi bekleniyor.

DOLARDA YÖN NERESİ?

GCM Menkul Araştırma Uzmanı Enver Erkan, Hazine'nin cuma günü açıkladığı borçlanma takviminin temmuz ayında oldukça yüksek borçlanmaya işaret ettiğini söyleyerek, "Yüksek borçlanma ihtiyacı ileriye dönük risk olarak algılanarak faizlerde yukarı baskıya neden olabilir. Öte yandan yarın TÜFE verisi açıklanacak. Hafta sonunda açıklanan İTO enflasyon verileri de yüksek geldi bu durumda yıllık TÜFE beklentilerin üzerine çıkabilir. Öte yandan dolar genel olarak güçlenme eğiliminde" dedi.

Hazine Temmuz'da toplam 17.5 milyar TL iç borç servisine karşılık 20.9 milyar TL iç borçlanma öngörüyor.

AHL Forex notunda ise bu hafta yurt içi enflasyon ve ABD tarım dışı istihdam verilerinin ön plana çıktığı belirtilerek kurda bugün 4.64 seviyesinin ilk direnç noktası olduğu, aşılması halinde 4.68 TL'ye doğru yükselişin devamının gelebileceği belirtildi. Rapora göre kurun gün içinde 4.5750 TL altına sarkması halinde ise 4.55 TL ve 4.53 TL seviyelerinin test edilmesi beklenebilir.

TİCARET POLİTİKALARI YAKINDAN İZLENİYOR

Küresel olarak ABD ve Çin başta olmak üzere büyük ekonomilerin ticaret politikası alanındaki adımları yakından izleniyor. ABD'nin Çin'den ithal 34 milyar dolar tutarında üründen almaya başlayacağı gümrük vergisi Cuma günü yürürlüğe girecek.

Öte yandan Almanya'da içişleri bakanının istifayı gündeme getirmesi göçmen politikaları hakkında hükümet içi anlaşmazlığın güçlendiğine işaret ederken, euronun dolar karşısında değer kaybetmesine neden oldu.

TAHVİL BONO PİYASASI

Salı günü yüzde 17.51 seviyesine kadar yükselen gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Perşembe günü yüzde 16.20 seviyesine kadar geriledi. Cuma günü ise spot kapanışta ortalama yüzde 16.35, valörde son işlemde yüzde 16.77 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 19.16, valörde son işlemde yüzde 19.25 seviyesindeydi.

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