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İstanbul'un enflasyonu açıklandı

01.05.2017 - 12:58 | Son Güncelleme : 01.05.2017 - 13:05

İTO'nun verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyatlar nisan ayında yüzde 1,14 artış gösterdi.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi bu yılın nisan ayında yüzde 1,14, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise yüzde 0,43 olarak gerçekleşti. 

Ücretliler Geçinme İndeksi 2017 nisan ayı itibarıyla yıllık ortalama yüzde 8,34, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 8,26 artış gösterdi.

Perakende fiyatlar 2017 nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,07, toptan fiyatlar ise yüzde 13,48 arttı.


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