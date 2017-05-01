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Altın ve dolar fiyatlarında düşüş sürüyor

01.05.2017 - 12:51

Yurt içinde ve yurt dışındaki birçok ülkede piyasalar 1 Mayıs dolayısıyla kapalı olurken, sınırlı işlem gören gram altın ve dolar/TL'de gerileyiş sürüyor.

Yurtiçinde ve yurtdışındaki birçok ülkede piyasalar 1 Mayıs dolayısıyla kapalı olurken, sınırlı işlem gören gram altın ve dolar/TL'de gerileyiş sürüyor.

Cuma günü 3,5382 ile 3 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeye gerileyen dolar/TL, günü yüzde 0,3 azalışla 3,5515 seviyelerinden tamamladı. Bugüne yatay başlayan dolar/TL, 3,55 sınırında alıcı buluyor.

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Cuma günü döviz kurlarındaki düşüşün etkisiyle 144,08 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, son bir ayın en düşük seviyesine indi. Bugün ise en düşük 144,09 lirayı görmesinin ardından 144,2 liradan işlem görüyor. 

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 237, Cumhuriyet altını 967 liradan işlem görüyor.

Uluslararası piyasada altının ons fiyatı ise cuma günkü yüzde 0,3'lük artışın ardından bugüne düşüşle başladı ve 1.263 dolar seviyelerinde dengelendi.


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