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İhracat ilk çeyrekte rekor kırdı

01.05.2017 - 13:00

Türk Lirası ile ihracat, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 133 arttı.

Türk Lirası ile ihracat, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 133 artarak yaklaşık 1,5 milyar dolardan 3,6 milyar dolara yükseldi. Türk Lirasıyla ihracat, ulaştığı bu tutarla tüm çeyreklerin rekorunu da kırmış oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl yaptığı Türk Lirasına destek çağrısı, etkisini dış ticarette de gösterdi.

Dış ticarette bu yılın ilk çeyreğinde (ocak-mart) gerçekleştirilen ihracat 37,9 milyar dolara yaklaşırken, ithalat 50,4 milyar dolar oldu. Türk Lirası kullanımı geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 133 artışla 1 milyar 523 milyon 326 bin dolardan 3 milyar 556 milyon 932 bin dolara yükseldi. Çeyrek bazında değerlendirildiğinde Türk Lirasıyla ihracatta rekor kırıldı.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 34,7 milyar dolarlık ihracatın yüzde 4,4'ü Türk Lirası ile gerçekleştirilirken, bu oran 2017'nin aynı döneminde yüzde 9,4 olarak kayıtlara geçti.

İTHALATTA DA TÜRK LİRASI

İthalatta Türk Lirası kullanımı ise bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak yaklaşık 3,2 milyar dolardan 3,8 milyar dolara çıktı.


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