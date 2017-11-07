İşsizlik Fonu 130 milyar liraya ulaşacak

İşsizlik Sigortası Fonu'nun 2018 yılında 130 milyar 470 milyon liralık büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

2018 Yılı Programı'nda İşsizlik Sigortası Fonu'nda gelecek yıl gerçekleşmesi beklenen rakamlara yer verildi. Buna göre, bu yıl sonunda fonun toplam varlığının 26 milyar 682 milyon lira gelir, 13 milyar 841 milyon lira giderin ardından 116 milyar 49 milyon lira olacağı tahmin ediliyor.

Söz konusu rakamın 2018'de 24 milyar 408 milyon lira gelir, 13 milyon 987 milyon lira giderin sonucunda Esnaf Ahilik Sandığı dahil toplam 130 milyar 470 milyon liraya ulaşması bekleniyor.

Bu gerçekleşmeyle gelecek yıl toplam fon varlığının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 3,8'ine ulaşacağı tahmin ediliyor.

HER YIL ORTALAMA 10 MİLYAR LİRA BÜYÜYOR

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İşsizlik sigortasının uygulanmaya başladığı 2002'nin Mart ayından bu yılın eylül sonuna kadar fona 8 milyon 849 bin 220 kişi başvuruda bulundu. İŞKUR tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından başvuranlardan 5 milyon 647 bin 21 kişiye 17 milyar 518 milyon 579 bin 747 liralık ödeme yapıldı.

2014'te 81 milyar 393 milyon lira, 2015'te 93 milyar 74 milyon liralık büyüklüğe ulaşan İşsizlik Sigortası Fonu'nda 2016 sonu itibariyle 103 milyar 202 milyon lira birikti.

Her yıl ortalama 10 milyar lira büyüyen İşsizlik Sigortası Fonu'nun, olağan işleyişiyle bu yıl sonunda 116 milyar lirayı aşması bekleniyor.

FONDAN KİMLER, HANGİ ŞARTLARDA YARARLANABİLİYOR?

İşsizlik Sigortası Fonu'nun gelirini, sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri, yüzde 1 devlet payı ile bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlar ile işverenlerden alınan gecikme zammı ve faizler oluşturuyor.

Bir kişinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanabilmesi için belli şartlar bulunuyor. Öncelikle kişinin, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışması ve son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması, ardından da hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a şahsen ya da elektronik ortamda başvurması gerekiyor.

Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yılda, 600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere 180 gün, 900 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere 240 gün, bin 80 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere ise 300 gün süreyle işsizlik ödeneği veriliyor.

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