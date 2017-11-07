Benzine bir zam daha geliyor

Geçtiğimiz hafta 12 kuruş zamlanan benzinin litre fiyatına bu hafta da zam yapılacak.

Brent petrolün varil fiyatının 64 dolar ile 2,5 yılın zirvesinde seyretmesi ve 3,80'in üzerinde hareketli bir seyir izleyen dolar/TL, akaryakıt fiyatlarına bu hafta da zam olarak yansıyacak.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Benzin grubunda perşembe veya cuma gününden geçerli olmak üzere fiyat artışı beklenmektedir. 07-08 Kasım 2017 tarihlerinde motorin de fiyat değişikliği beklenmiyor" denildi.

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Zammın litre başı kaç kuruş olacağı ise henüz net değil. Geçtiğimiz hafta pazartesi günü (30 Ekim 2017) benzinde 12, motorinde 18 kuruş fiyat artışına gidilmişti.

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