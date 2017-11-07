Hazinenin altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasına gelen toplam talebin yaklaşık yarısı 4 büyük şehirden gelirken yastık altından çıkarılan 2,5 tonluk altının yüzde 23'ü İstanbul'dan sağlandı.

Hazine Müsteşarlığının Türkiye genelinde 81 ilde 2-27 Ekim tarihlerinde 344 Ziraat Bankası şubesi aracılığıyla çıkardığı altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası için 12 bin 800 vatandaş talepte bulunurken 370 milyon lira değerinde yaklaşık 2,5 ton altın yastık altından çıktı.

Vatandaşların yüzde 54'ü altına dayalı kira sertifikasına ilgi gösterdi, yüzde 46'sı altın tahviline yatırım yaptı. Bir başka deyişle faiz hassasiyeti olan 6 bin 912 vatandaş, gayrimenkul alım satımına ve bunun kiralanmasına dayalı yatırım aracı olan 'altına dayalı kira sertifikası'nı seçti.

Toplam talebin yaklaşık yüzde 50'si İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'dan sağlanırken yastık altından çıkarılan 2,5 tonluk altının yüzde 23'ü İstanbul'dan geldi. Bunu yüzde 8,9 ile İzmir, yüzde 8,3 ile Ankara, yüzde 6,5 ile Antalya takip etti.

KADIN YATIRIMCININ İLGİSİ DAHA FAZLA

Kadın yatırımcıların ilgisi, yüzde 55 ile erkek yatırımcılardan fazla oldu. Hazinenin iki yeni enstrümanına en çok ilgiyi de gençler gösterirken talebin yüzde 30'u 25-34 yaş grubundaki kişilerden geldi.

Proje kapsamında sadece 22 ve 24 ayar altınlar kabul edildi. Toplanan altınların yarısına yakını takı gibi 22 ayar Darphane dışı altınlar olurken yaklaşık 1 tonu çeşitli Darphane altınlarından oluştu.

Hazine'nin büyük bir atıl değerin ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçlarını gelecek dönemde yeni ve daha etkin tanıtım kampanyalarıyla sürdürmesi bekleniyor.

ALTIN TAHVİLİ VE KİRA SERTİFİKASININ VATANDAŞA GETİRİSİ

Hazinenin altın tahvilinde yıllık yüzde 2,4 getirinin yanısıra ara dönemde nakit çekebilme imkanı bulunuyor. Vade sonunda, yatırılan altının fiziki olarak geri alınabilme opsiyonu ve devlet güvencesinde saklanması da bu aracı avantajlı kılıyor.

Evde sakladığı 100 gram altınıyla tahvil ya da altına dayalı kira sertifikası alan bir vatandaş, 2 yıllık dönemde 4 defa 1,2 gram (4,8 gram) altın karşılığı Türk lirası getiri elde edebiliyor. Evde her türlü riske maruz 100 gram altını bulunan bir vatandaş, 2 yıllık süre sonunda bugünkü fiyatlardan yaklaşık 750 lira getiri sağlıyor ve altınını çalınma, kaybolma gibi risklerden de korumuş oluyor. Vatandaş bu sürede altın fiyatlarındaki değişimden de istifade edebiliyor.

Altına dayalı kira sertifikası da sertifika sahiplerine, gayrimenkulün kiralanmasından elde edilen kira gelirini, payları oranında dağıtıyor. Söz konusu sertifika kira geliri, kira sözleşmesi uyarınca altın fiyatına endeksli olarak belirlenirken, yatırımcısına altın fiyatına endeksli Türk lirası cinsi kira getirisi sağlıyor.

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