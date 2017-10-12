İş dünyasının büyüme beklentisi yüksek

MOSFED Başkanı Güleç, "Üçüncü çeyrekte ihracatın büyümeye katkısı büyük olacak, yüzde 7 büyüme bekliyoruz" dedi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Tarkan Kadooğlu, ilk çeyrekte yüzde 5, ikinci çeyrekte de yüzde 5'in üzerinde büyümenin, 2016'daki duraklamanın bittiğinin göstergeleri olduğunu belirterek, "Bu ekonomi dünyası ve reel sektör için çok ciddi bir moral ve motivasyon oldu" dedi.

Kadooğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinde yıl sonuna kadar büyümenin devam etmesini beklediklerini söyledi.

Türkiye'de bu yılın ilk yarısında yüzde 5'in üzerindeki büyümenin, iş dünyasına çok büyük moral verdiğini ifade eden Kadooğlu, son 2 yılda yaşanan sıkıntıların geride kaldığını, ülkenin önünün açık olduğunu vurguladı.

Bu büyüme rakamlarıyla Türkiye'nin dünyaya kendi gücünü, dinamiğini gösterdiğini anlatan Kadooğlu, sürdürülebilir büyüme için yapısal ve ekonomik reformların uygulanmasının şart olduğuna dikkati çekti.

"REEL SEKTÖR İÇİN ÇOK CİDDİ MORAL VE MOTİVASYON OLDU"

Kadooğlu, 2016'da ekonomide beliren yavaşlama tehlikesinden uzaklaşıldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu büyüme rakamları 2016'daki duraklamanın bittiğinin göstergeleri. İlk çeyrekte yüzde 5, ikinci çeyrekte de yüzde 5'in üzerindeki büyüme. Bu ekonomi dünyası ve reel sektör için çok ciddi bir moral ve motivasyon oldu. Üçüncü çeyrek ve yıl sonuna kadarki ortalama büyümemizi de yüzde 5,5 ve 6 arasında bekliyoruz.

Büyümenin yanında sanayileşmenin ve üretimin büyümesi biraz düşük kalmış durumda. Bunlar daha ön planlara çıkacak şekile getirildiği zaman çok daha istikrarlı bir yapı olacak."

"İNSANLARIN ÖNÜNÜ GÖREBİLDİĞİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ"

Türkiye'de artık bir güven endeksinin olduğunu gördüklerini ifade eden Kadooğlu, şöyle devam etti:

"İnsanların önünü görebildiği bir döneme girdiğimizi görüyoruz. Bölgemizde yaşanan olaylar olmasaydı büyümenin yüzde 6,5'lara gelebileceğini öngörüyorduk. Ülkenin dinamikleri buna uygun. 2016 çok sıkıntılı geçmişti. O yıl bekleyen siparişler 2017 yılına aktarıldı. Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) devreye girmesi KOBİ'ler için bir can simidi oldu. Onun için bu büyümeyi bekliyorduk. Önümüzdeki dönemlerde de yüzde 6'ya varan bir büyümenin söz konusu olduğunu düşünüyoruz."

Bu büyümenin istikrarlı devam edebilmesi için yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu dile getiren Kadooğlu, "Son dönemde gelen veriler, pozitif bir dönemin başladığını gösteriyor. Türkiye'nin ekonomik büyümesinin ilk 2 çeyrekte yüzde 5'in üzerinde bir performans sergilemesi, üçüncü çeyrekte de aynı ivmenin devam edeceğinin işaretlerini almamız, iş dünyasında moral ve motivasyon yaratıyor." dedi.

"YA SAMİMİ YA DA MAHCUP OLACAKLAR"

Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç de Türk ekonomisinin çarklarının sağlam olduğunu söyledi. Güleç, üçüncü çeyreğin geride kaldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle kredi derecelendirme kuruluşları değişik dönemlerde siyasi kararlar vererek özellikle Türkiye'yi olumsuz göstermeye çalıştılar. Ama birinci çeyrekte yüzde 5,2, ikinci çeyrekte yüzde 5,1 büyüdük. Üçüncü çeyrekte ihracatın büyümeye katkısı büyük olacak, yüzde 7 büyüme bekliyoruz. Bu onları çok daha şaşırtacak. Kredi değerlendirme kuruluşları hep mahçup olmak zorunda kalacaklar. Ya samimi olacaklar ya da mahçup olacaklar."