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Türkiye Finanstan yeni ürün: TFXTARGET

12.10.2017 - 14:56 | Son Güncelleme : 12.10.2017 - 17:02

Türkiye Finans tarafından geliştirilen TFXTARGET mobil uygulaması hafta içi 5 gün 24 saat boyunca, dünyadaki döviz ve kıymetli maden emtia piyasalarını eş zamanlı izleyebilmeyi ve 34 farklı kurdan anında işlem yapabilmeyi sağlıyor.

Türkiye Finans, döviz ve kıymetli maden işlemlerinin en rahat şekilde yapılmasına imkân veren platformu TFXTARGET’ın kullanıcıların hayatını daha da kolaylaştıracak mobil versiyonunu geliştirdi. Türkiye Finans’ın inovatif yaklaşımının bir ürünü olan TFX TARGET sayesinde şubelere ve hatta internet şubesine dahi bağlı kalmadan, akıllı telefonlardan hafta içi 5 gün 24 saat boyunca dünyadaki döviz ve kıymetli maden emtia piyasaları eş zamanlı izlenebiliyor ve 34 farklı kurdan anında işlem yapılabiliyor.

Akıllı telefon aplikasyonunun yanı sıra herhangi bir program indirmeye gerek kalmadan web üzerinden kolaylıkla erişilebilen uygulama sayesinde kullanıcılar, akıllı telefonlar aracılığıyla platformun tüm özelliklerinden hafta içi her gün 24 saat boyunca mobil olarak faydalanabilecek.

TFXTARGET aynı zamanda değerli madenlerde gram üzerinden işlem yapmaya olanak sağlayan yapısı ile sektörde tek olma özelliğini taşıyor.

HER MİLİSANİYEDE GÜNCELLENEN FİYAT, AYDA 100 BİNİN ÜZERİNDE İŞLEM…

Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, Türkiye Finans’ın geliştirdiği TFX TARGET ile ilgili şunları söyledi: “Biz, TFXTARGET için çalışmalara ilk olarak 2011 yılında başladık. Ayda 100 binin üzerinde işlem gerçekleşen platformda, günde 1.800 civarında müşterimiz online olup, piyasaları anlık olarak takip ederek işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Sistemde her milisaniyede güncellenen fiyat yapısıyla 1 dakika içinde 3.000 farklı fiyat alıcı ve satıcı ile buluşuyor. Platformu kullanan müşterilerimizin sayısını 4 yıl içinde 800’den 30 bine yükseltmeyi başardık. 2017 sonunda hedefimiz 40 binleri yakalamak olacak.”

KOD ADI 3 MİLYON SATIR…

TFXTARGET platformu ve uygulaması, toplamda 3 milyon satırı geçen kod yazımı ile Türkiye Finans Hazine Pazarlama Müdürlüğü ve Türkiye Finans AR-GE Merkezi liderliğinde hayata geçirildi. Bu merkez, Şubat 2017’de Türkiye’nin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca bankacılık sektörünün onaylı AR-GE merkezleri arasına kabul edildi.

İŞLETMELERİ VE BİREYLERİ EKRANA BAĞLI KALMAKTAN KURTARIYOR

Uygulamanın işletmelere katacağı faydalara ilişkin açıklama yapan Türkiye Finans Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Murat Akşam, “Biz Türkiye Finans olarak özellikle firmaların nakit akışlarında yer almak, bunun için de gereken işletme sermayesine aracılık etmek istiyoruz. Aynı doğrultuda katılım bankacılığında hızla gelişen dış ticaret işlemlerinde de yer almak, müşterilerimize yol göstermek, danışmanlık yapmak bizim için çok önemli. TFXTARGET Mobil, bu anlamda dış ticaret ile uğraşan özellikle orta ve büyük ölçekli müşterilerimiz için 24 saat kur takibi yapabilecekleri, alım, satım yapabilecekleri yepyeni bir ürün. Bu sayede her orta büyüklükteki işletme (OBİ) ve ticari müşteriye anında alım, satım yapma imkânı veriyor; maliyet ve fiyatlandırma konusunda anlık imkân sağlıyoruz.

Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Necati Özdeniz, “TFX TARGET, bankacılık dünyası için çok yenilikçi bir ürün. Biz Türkiye Finans olarak yenilikçiliğe önem veriyor, müşteriye değer üreten ürünleri destekliyoruz. TFX TARGET ile döviz işlemlerinin kontrolü müşterilerimizde olacak. TFXTARGET, kur değişimlerini müşterilerimiz adına takip ederek onları özgürleştiriyor. Günümüz dünyasında hayat dijitalde, bu nedenle bankacılık sektörünün de dijitale daha fazla yatırım yapması gerekiyor. Biz de dijitale yatırımı TFXTARGET Mobil ile sürdürüyoruz. Benzersiz emir yapısı ile telefon kapalıyken bile döviz alıp satabilen uygulama; yüksek hızı, kullanıcı dostu ara yüzü ve multi fonksiyonel yapısı ile cari hesaplara entegre çalışan tek platform. Dijital alanda geliştirdiğimiz ürünlere ve bu alanda yapacağımız yatırımlara önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz.”

TFXTARGET’DA MÜŞTERİYE ÖZEL MODÜLLER

Arbitraj modülünde müşteriler, hesap bakiyelerindeki tutar kadar işlem yaparken; platformun web versiyonunda bulunan tek tuşla 24 saat işlem kolaylığı sunan forward modülü ile ileri vadeli kuru sabitleyebiliyor ve kur risklerini yönetebiliyor. İşletmeler için ciddi avantaj sağlayan 24 saat forward kolaylığı önümüzdeki aylarda mobil versiyonda da yerini alacak.


Etiketler

  • döviz
  • Türkiye Finans
  • TFXTARGET
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