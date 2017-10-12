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Eylülde küresel petrol arzı arttı

12.10.2017 - 13:37

Küresel petrol arzı eylül ayında bir önceki aya kıyasla günlük 90 bin varil artarak 97 milyon 500 bin varil oldu.

OPEC'in üretimi düşürmek için aldığı karara uyum oranı geçen ay yüzde 88'e çıktı.Küresel petrol arzı eylülde bir önceki aya göre günlük 90 bin varil artışla 97 milyon 500 bin varil olarak gerçekleşirken, OPEC'in üretimi düşürmek için aldığı karara uyum oranı yüzde 82'den 88'e yükseldi.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) "Aylık Petrol Piyasası Raporu"na göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi eylülde bir önceki aya kıyasla günlük 10 bin varil gibi kısmi bir artışla 32 milyon 650 bin varil oldu. 

Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 6 milyon 940 bin varili buldu. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi 39 milyon 590 bin varil düzeyinde gerçekleşti. 

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OPEC'in üretimi düşürmek için aldığı karara uyum oranı ise geçen ay üretimdeki artışın bir önceki aya göre oldukça sınırlı kalmasıyla yüzde 88'e yükseldi. 

Üretimde en çok düşüş Suudi Arabistan ve Venezuela'da gerçekleşti. Suudi Arabistan'da günlük petrol üretimi geçen ay 20 bin varil, Venezuela'da ise 50 bin varil geriledi. 

Geçen ay OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi ise günlük 80 bin varil artışla 57 milyon 910 bin varil oldu. Böylece, küresel petrol arzı eylülde bir önceki aya göre günlük 90 bin varil artarak 97 milyon 500 bin varil olarak gerçekleşti. IEA tahminlerine göre, 2018'de OPEC dışı ülkelerin petrol arzı bu yıla göre günlük ortalama 1 milyon 500 bin varil artışla 59 milyon 600 bin varili bulacak. 

2018'de küresel petrol talebinin ise günlük 1 milyon 400 bin varil artışla ortalama 99 milyon 100 bin varil olması bekleniyor. Yıllık talepte 34 milyon 600 bin varille Asya Pasifik ülkeleri başı çekerken, bunu 31 milyon 700 bin varille Amerika kıtası ve 15 milyon varille Avrupa izliyor.


Etiketler

  • OPEC
  • Uluslararası Enerji Ajansı
  • üretim
  • Petrol Piyasası
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