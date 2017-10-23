İş dünyası Brexit için anlaşma istiyor

İngiltere`de iş dünyası hükümetin Brexit geçiş dönemi için anlaşma yapmasını istiyor.

İngiltere'de milyonlarca işçiyi istihdam eden iş dünyası liderleri, hükümetin AB'den çıkış süreci içinde bir an önce bir geçiş süreci anlaşması yapmasını, yoksa ülkenin istihdam ve yatırım kaybına uğrayacağını söylediler.

Ülkenin en büyük beş işveren kuruluşu, Brexit Bakanı David Davis'e gönderecekleri bir mektubun taslak metninde, statükoyu devam ettirecek bir geçiş döneminin bir an önce belirlenmesinin şirketlerin 2018 başında almaları gereken yatırım kararları için gerekli olduğunu belirtiyorlar.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Başbakan Theresa May, Brexit'ten sonra şirketlerin sarsılmaması için iki yıl süreyle AB tek pazarına erişimin devam edeceğini vaat etmişti.

Konuya yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre mektupta, "(Geçiş) üzerinde bir anlaşmaya bir an öne varılmalıdır çünkü şirketler 2018 yılı başında ciddi kararlar almak zorundalar ve bunların Birleşik Krallık'ta istihdam ve yatırım üzerinde etkileri olacaktır" denildi. "Varılacak geçiş anlaşmasının ayrıntıları da önem taşımaktadır. Bu sınırlı süre içinde Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık arasındaki ilişki mümkün olduğu kadar şimdiki durumla benzer olmalıdır." denildi.

Sky News televizyonunun haberine göre işveren grupları, İngiltere'nin hiçbir anlaşma sağlanmadan AB'den ayrılmak zorunda kalabileceğinden kaygılanıyorlar. Başbakan May, AB liderlerinin Cuma günü, gelecek aylarda müzakerelerin ikinci aşamasına geçebileceklerini söylemeleriyle rahat bir nefes alabildi. Avrupa Birliği'nden Çıkış Dairesi sözcüsü May'in AB liderlerine, bir uygulama süresinin olabilecek aksamaları en aza indireceğini söylediğini açıkladı. Daireden yapılan yazılı açıklamada, "Müzakerelerin bazı çok önemli alanlarında gerçek ve somut ilerlemeler sağlamaktayız" denildi.

Etiketler