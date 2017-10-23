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Türk bankacılık hisseleri yüzde 2 geriledi

23.10.2017 - 14:53 | Son Güncelleme : 23.10.2017 - 16:13

BDDK'nın doğrulamadığı ABD'den bazı bankalara ceza gelebileceği haberinin de etkisiyle bankacılık endeksi yüzde 2 geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve yetkililerin bazı Türk bankalarının ABD'den milyarlarca dolar ceza ile karşı karşıya olduğu haberini doğrulamamasının ardından bankacılık endeksi yüzde 2 ekside seyrediyor.

Bazı Türk bankalarının İran'a yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'den milyarlarca dolar para cezası ile karşı karşıya olduğuna dair Habertürk gazetesinde yayımlanan haberi BDDK ve yetkililer doğrulamadı.

Nomura kıdemli ekonomisti İnan Demir, yaptığı değerlendirmede, "Düzenleme kurumu hızla yalanlamada bulundu ve haber gazetenin internet sitesinden kaldırıldı, ancak ABD ile gerilimin düzeyi göz önüne alındığında piyasa bu yalanlamaya şüpheyle yaklaştı, yatışması için ABD'den bir yalanlama gelmesi gerekiyor" dedi.

"Bahsedilen beş milyar dolar ceza Türkiye'deki her türlü bankanın sermayesine kıyasla çok yüksek kalıyor. ABD'den bu haber hakkında yalanlama gelirse dolar toparlanabilir, piyasalar Türk kurumların açıklamalarından tatmin olmuş gözükmüyor."

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Haberin ardından ilk işlem gününde yüzde 0.48 ile açılan bankacılık endeksi saat 1256'da yüzde 2 düşüşle hareket ederken, Vakıfbank yüzde 2.48, Halkbank yüzde 2.26, Garanti Bankası yüzde 2.12, İş Bankası ve Akbank yüzde 2 ekside bulunuyor.

Aynı anda BIST-100 endeksi ise yüzde 0.7 ekside 107,710 puanda bulunuyor.

Analistler satışlarda haberin yarattığı tedirginliğin etkili olabileceğini belirtirken, isminin açıklanmasını istemeyen bir analist "BDDK haberi doğrulamadı. Ancak satışların artmasında haberin ardından oluşan tedirginlik etkili olabilir" dedi.

Legal and General Investment Management gelişmekte olan piyasalar stratejisti Simon Quijano-Evans, "ABD-Türkiye ilişkileri yatırımcıların dikkat ettikleri konuların en başında yer alıyor. Bu konudaki olumlu ya da olumsuz gelişmeler piyasanın iki yönde de daha kuvvetli tepki vermesine yol açabilir" dedi.

BDDK tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada bankacılık sektörünün "güçlü ve sağlam" şekilde yoluna devam ettiği ifade edilerek, "Bugün bazı basın yayın organlarında yayınlanan bankalarımız hakkında çıkan, söylenti niteliğindeki, bir belge ve bilgiye dayanmayan haber ve açıklamalara itibar edilmemesi" istendi.

ABD şu ana kadar pek çok küresel bankaya İran'a ve diğer ülkelere yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği için milyarlarca dolar tutarında ceza verdi.

Habertürk gazetesinde yer alan bu haber, ABD ile Türkiye arasındaki iki hafta önce başlayan vize krizini izliyor.

Haber aynı zamanda ABD'li savcıların geçen ay İran'a karşı yaptırımları ihlal etmekle yargılanan Reza Zarrab'ın iddianamesinin genişletilmesini izliyor. ABD'li savcılar iddianamede ekonomi eski bakanı Zafer Çağlayan'ı Zarrab ve bazı Halkbank yetkililerini yaptırımları ihlale etmeye yönlendirmek ve incelemeleri perdelemekle suçluyorlar.


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