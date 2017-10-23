Dev halka arzla ilgili iddialara yanıt!

Aramco CEO'su Nasser, halka arzın 2019'a erteleneceği yönündeki iddialara yönelik, 2018'in ikinci yarısında halka arzın gerçekleşmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco'nun CEO'su Amin Nasser, Şirket'in 2018'in ikinci yarısında halka arz edilmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Son dönemde piyasalarda hazırlanan raporlarda Aramco halka arzının 2019'a ertelenebileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

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Tamamı Suudi Arabistan devleti tarafından kontrol edilen petrol şirketi Saudi Aramco, yüzde 5 hissesini halka arz edeceğini duyurmuştu. Uzmanlara göre, Aramco bu hamlesi ile tarihteki en büyük halka arz ünvanına sahip olacak.

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