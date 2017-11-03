İngiltere'den 'ılımlı' faiz artışı mesajı

BoE Başkan Yardımcısı Broadbent, "(Faiz artışının tüketiciler üzerindeki etkisi) Bir miktar acı duyulacak. Bu parasal politikanın çalışma şekillerinden biri" dedi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Ben Broadbent, bankanın faiz artışının ılımlı olduğunu belirterek enflasyonun rayına oturtulması için ilerleyen dönemde yeni faiz adımlarının atılabileceğini söyledi.

BBC Radyo 4’e bankanın yaptığı politika faiz artışını değerlendiren Broadbent, politika faizi artışının konut kredisi kullanan tüketicileri etkileyeceğini fakat bu etkinin sınırlı olacağını belirtti.

Broadbent, ülkede reel gelir artışının eylül ayında yüzde 3 seviyesine ulaşan enflasyonun gerisinde kalması nedeniyle halihazırda zorlanan tüketicilerin faiz artışının borçlarına yansımasınından dolayı bir miktar olumsuz etkileneceğini belirtti.

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Broadbent, “Bir miktar acı duyulacak. Bu parasal politikanın çalışma şekillerinden biri. Eşit şekilde bu etki kapsamı içerisinde tutulmalı. Mortgage kredisiyle satın alınan evlerin yaklaşık üçte birinde ev sahipleri yaşıyor. Borçların faiz ödemesi, hane halkı gelirlerine kıyasla şu ana kadarki en düşük seviyede. Bu faiz artışı ılımlı bir artış.” ifadelerini kullandı.

YENİ FAİZ ARTIRIMI ADIMLARI GELEBİLİR

Bankanın enflasyonu hedeflenen yüzde 2 seviyesine çekebilmesi için faiz artışı yönünde yeni adımların atılması gerekebileceğini belirten Broadbent, “Mevcut görünüme bakıldığında, enflasyonun tekrar rayına oturtulabilmesi için ekonomiyi desteklemeye devam ederken birkaç faiz artışı daha yapmamız gerekebilir. Bu bir söz değil. Hiçbir zaman bu bir söz olamaz.” dedi.

İngiltere Merkez Bankası dün politika faizini tüm zamanların en düşük seviyesinde olan yüzde 0,25’ten yüzde 0,50'ye çıkardığını açıklamıştı. Para Politikası Kurulu faiz artırım kararını 2’ye karşı 7 oyla alırken, bankanın varlık alım hedefi 435 milyar sterlin seviyesinde bırakılmıştı.

Faiz artırımının gerekçelerini sıralayan İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, “İşsizlik 42 yılın en düşük seviyesindeyken, enflasyon hedefimizin üzerinde seyrederken, ekonomi yeni ve daha düşük olan hız limitinin üzerinde büyüme kaydederken gazdan ayağımızı hafifçe çekme zamanı geldi. Bu, enflasyonu yüzde 2 seviyesine doğru çekmemize yardımcı olacak.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

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