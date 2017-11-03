‹ Önceki Haber Zeybekci'den 'Türk Lirası' açıklaması Zeybekci'den 'Türk Lirası' açıklaması

İngiltere'den 'ılımlı' faiz artışı mesajı

03.11.2017 - 16:26

BoE Başkan Yardımcısı Broadbent, "(Faiz artışının tüketiciler üzerindeki etkisi) Bir miktar acı duyulacak. Bu parasal politikanın çalışma şekillerinden biri" dedi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Ben Broadbent, bankanın faiz artışının ılımlı olduğunu belirterek enflasyonun rayına oturtulması için ilerleyen dönemde yeni faiz adımlarının atılabileceğini söyledi.

BBC Radyo 4’e bankanın yaptığı politika faiz artışını değerlendiren Broadbent, politika faizi artışının konut kredisi kullanan tüketicileri etkileyeceğini fakat bu etkinin sınırlı olacağını belirtti.

Broadbent, ülkede reel gelir artışının eylül ayında yüzde 3 seviyesine ulaşan enflasyonun gerisinde kalması nedeniyle halihazırda zorlanan tüketicilerin faiz artışının borçlarına yansımasınından dolayı bir miktar olumsuz etkileneceğini belirtti.

##$HABER_1441755$##

Broadbent, “Bir miktar acı duyulacak. Bu parasal politikanın çalışma şekillerinden biri. Eşit şekilde bu etki kapsamı içerisinde tutulmalı. Mortgage kredisiyle satın alınan evlerin yaklaşık üçte birinde ev sahipleri yaşıyor. Borçların faiz ödemesi, hane halkı gelirlerine kıyasla şu ana kadarki en düşük seviyede. Bu faiz artışı ılımlı bir artış.” ifadelerini kullandı.

YENİ FAİZ ARTIRIMI ADIMLARI GELEBİLİR

Bankanın enflasyonu hedeflenen yüzde 2 seviyesine çekebilmesi için faiz artışı yönünde yeni adımların atılması gerekebileceğini belirten Broadbent, “Mevcut görünüme bakıldığında, enflasyonun tekrar rayına oturtulabilmesi için ekonomiyi desteklemeye devam ederken birkaç faiz artışı daha yapmamız gerekebilir. Bu bir söz değil. Hiçbir zaman bu bir söz olamaz.” dedi.

İngiltere Merkez Bankası dün politika faizini tüm zamanların en düşük seviyesinde olan yüzde 0,25’ten yüzde 0,50'ye çıkardığını açıklamıştı. Para Politikası Kurulu faiz artırım kararını 2’ye karşı 7 oyla alırken, bankanın varlık alım hedefi 435 milyar sterlin seviyesinde bırakılmıştı.

Faiz artırımının gerekçelerini sıralayan İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, “İşsizlik 42 yılın en düşük seviyesindeyken, enflasyon hedefimizin üzerinde seyrederken, ekonomi yeni ve daha düşük olan hız limitinin üzerinde büyüme kaydederken gazdan ayağımızı hafifçe çekme zamanı geldi. Bu, enflasyonu yüzde 2 seviyesine doğru çekmemize yardımcı olacak.” değerlendirmesinde bulunmuştu. 


Etiketler

  • Faiz
  • borç
  • politika
  • BoE
  • Ben Broadbent
‹ Önceki Haber Zeybekci'den 'Türk Lirası' açıklaması Zeybekci'den 'Türk Lirası' açıklaması
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
111.136 Değişim: -1,65% Hacim : 7.292 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 110.576 03.11.2017 Yüksek 113.489
Açılış: 113.070
3,8685 Değişim: 1,87%
Düşük 3,7967 03.11.2017 Yüksek 3,8733
Açılış: 3,7975
4,4919 Değişim: 1,38%
Düşük 4,4271 03.11.2017 Yüksek 4,5056
Açılış: 4,4309
157,60 Değişim: 1,16%
Düşük 155,78 03.11.2017 Yüksek 158,72
Açılış: 155,79
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.