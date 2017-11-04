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S&P,Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

04.11.2017 - 09:33

Standard & Poor's, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" olarak teyit ederken, ülkenin not görünümünün "negatif" olduğunu açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü değiştirmedi. Ekonomist beklentileri de S&P'nin kredi notu ve görünüme dokunmayacağı yönündeydi. 

Türkiye ile ilgili son değerlendirmesini 5 Mayıs 2017'de yapan S&P, yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" seviyesinde, not görümünü de "negatif" olarak teyit etmişti.

Geçen senenin temmuz ayındaki darbe girişimine rağmen, Türkiye ekonomisinin güçlü mali hareketiyle darbe girişimine olumlu tepki verdiğinin vurgulandığı açıklamada, enflasyon baskılarının yatışması durumunda Türkiye'nin görünümünün "durağana" revize edilebileceğinin altı çizildi.

Öte yandan, açıklamada, Türkiye'de para politikalarının enflasyon ve döviz baskılarını durdurmakta yetersiz kalması durumunda, ülkenin ekonomik ve finansal istikrar gücünü kaybedebileceği hakkında uyarıda bulunuldu.

Özel sektörde ABD dolarının yaygın kullanılmasının zayıf Türk Lirası'nın ekonomiye olan faydasını sınırlandırdığına dikkat çekilen açıklamada, 2017'nin ilk yarısında Türkiye'de yatırımların hızla arttığı, bu yatırımların çoğunun kamu inşaat alanında kaydedildiği belirtildi.


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