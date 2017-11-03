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Zeybekci'den 'Türk Lirası' açıklaması

03.11.2017 - 15:06

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Kıbrıs ile Türkiye arasında Türk Lirası`nın kullanımını zorunlu hale bile getirebiliriz" açıklamasında bulundu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki dış ticarette sadece Türk lirası kullanılabileceğini belirterek, “Böyle bir anlaşmayı geçtiğimiz günlerde Nahçıvan ile yaptık. Bunu KKTC ile de yapabiliriz” dedi. Zeybekci, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında, KKTC üzerindeki haksız uygulamaların tamamı ortadan kaldırılana kadar ayrıcalıklar sunmaya devam edeceklerini dile getiren  Zeybekci, “Kıbrıs siyasi anlamda değil ama ekonomik anlamda bizim için Isparta’dır, Burdur’dur, Konya’dır, Karaman’dır.” diye konuştu.

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Türkiye’nin KKTC’den ithalatını 2018 sonunda 100 milyon doların  üzerine çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Zeybekci, bu hedefe yönelik  işlemlerin kolaylaştırılması için bazı  çalışmalar yapıldığını aktardı. “KKTC’li  vatandaşlarımızın Türkiye’den satın aldıkları ürünlere yönelik KDV muafiyeti  konusundaki problemlerinin çözümü için Maliye Bakanımızla telefonda görüştük” diyen Zeybekci, Bakanlığının KKTC’ye her türlü desteği verme konusunda kararlı  olduğunu bildirdi.

Nihat Zeybekci, Atun’a Türkiye-KKTC arasındaki dış ticarette sadece  Türk lirası kullanılabileceğini belirterek, “Bu tür bir anlaşmayı geçtiğimiz  günlerde Nahçıvan ile yaptık. Bunu KKTC ile de yapabiliriz. Bunu da görüşelim.”  ifadelerini kullandı.

Sunat Atun ise Türkiye ile ortak ekonomik iş birliğinin 10 yıldır  sürdüğünü anımsattı. Ana vatan Türkiye ile sadece siyasi ilişkilerin değil aynı  zamanda ekonomik ilişki ve iş birliklerinin de devam ettiğini anlatan Atun, “Yeni  ilan ettiğimiz Kıbrıs’tan Türkiye’ye 100 milyon dolarlık ihracat hedefini  inşallah gerçekleştireceğiz.” dedi.


Etiketler

  • Nihat Zeybekci
  • ekonomi
  • dış ticaret
  • KKTC
  • Türk lirası
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