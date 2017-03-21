İngiltere'de enflasyon hedefin üzerine çıktı

İngiltere'de enflasyon Şubat'ta yıllık yüzde 2.3 ile İngiltere Merkez Bankası'nın hedefinin üzerine çıktı.

İngiltere'de enflasyon oranı geçtiğimiz ay yıllık bazda yüzde 2.3 ile hem beklentilerden daha yüksek çıktı hem de İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) hedefinin üzerine sıçradı. Böylelikle enflasyon 2013 yılı sonundan bu yana ilk defa BOE'nin yüzde 2'lik hedefinin üzerine çıkarken, Eylül 2013'ten bu yana da en keskin sıçramayı gerçekleştirdi. Enflasyon, Ocak ayında yüzde 1.8 olarak gerçekleşmişti.

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Reuters anketine katılan ekonomistler ise yüzde 2.1'lik bir artış bekliyorlardı. Ocak ve Şubat ayları arasında aylık bazdaki artış ise Ekim 2012'den bu yana en hızlı artış oldu.

BOE enflasyonun önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2.8 olacağını öngörse de birçok ekonomist bu rakamın büyük ihtimalle yüzde 3 olacağını düşünüyor.

İngiltere'nin resmi istatistik kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamlarında artışın en büyük nedeni olarak pahalılaşan petrolden dolayı yükselen ulaşım maliyetleri gösterildi.

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