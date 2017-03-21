Brexit için özel zirve düzenlenecek

AB liderleri Nisan sonunda Brexit konusunda özel bir zirve düzenleyecek.

Avrupa Birliği kaynakları, 27 AB liderinin İngiltere'nin birlikten çıkışı için yapılacak müzakerelerin ilkelerini görüşmek amacıyla, İngiltere Başbakanı Theresa May'in 29 Mart'ta yapacağını açıkladığı resmi Brexit başvurusunun ardından, Nisan sonunda toplanacağını söylediler.

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Zirve, 27 üye ülke ve İngiltere arasındaki Brexit müzakerelerinin başlamasından önce yerine getirilmesi gereken bir aşama.

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