Hazine 606 milyon TL borçlandı

Hazine 18 Nisan 2018 itfalı kuponsuz tahvili yeniden ihracı öncesi 296 milyon TL'si piyasadan olmak üzere 606 milyon TL borçlandı.

Hazine'nin Mart ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştireceği 18 Nisan 2018 itfalı kuponsuz tahvilin yeniden ihracı öncesi rekabetçi olmayan tekliflerde (ROT) 296 milyon TL'si piyasa yapıcı bankalardan (PY), 310 milyon TL'si kamudan olmak üzere 606 milyon TL borçlanma gerçekleştirdi.

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Ayrıntılar şöyle:

*Hazine'nin 18 Nisan 2018 itfalı kuponsuz tahvilin yeniden ihracı öncesi PY'lere ROT satışı 296 milyon TL

*Kuponsuz tahvilde PY ROT teklifi 370 milyon TL, kamulara satış 310 milyon TL