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İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artıracağı tarihi verdi

02.08.2017 - 09:14

NIESR, İngiltere Merkez Bankası'nın ilk faiz artırımını 2018 yılının ilk çeyreğinde yapacağını söyledi.

Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (NIESR) İngiltere ekonomisi için 2017 ve 2018 büyüme tahminlerini değiştirmedi. 2017 için GSYH büyüme tahminini yüzde 1,7 olarak devam ettiren NIESR, 2018 için beklentisini de yüzde 1,9 olarak korudu. Bununla birlikte NIESR, 2017 için TÜFE, işsizlik oranı, perakende fiyat endeksi artışı tahminlerini ayağı yönlü revize etti.

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İngiltere için 2017 TÜFE tahminini yüzde 3,4'ten 3,0'a düşüren NIESR, 2018 tahminini yüzde 2,4 olarak korudu. Enflasyonun bu yılın son çeyreğinde yüzde 3,0 ile tepe yapacağını öngörün NIESR, 2019'un son çeyreğinde ise enflasyonun yüzde 2 hedefine geri geleceğini tahmin etti.

NIESR ayrıca, BOE'nin faiz artırımı zamanlamasına yönelik tahminini 2019 ikinci çeyrekten 2018 ilk çeyreğe çekti.


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