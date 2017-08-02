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BP'nin net borcu arttı

02.08.2017 - 09:18

BP'nin ilk yarı net borcu geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 9 milyar dolar arttı.

İngiliz enerji şirketi British Petroleum'un (BP) net borcu, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 9 milyar dolar artarak 39,8 milyar dolara çıktı. BP'den yapılan açıklamada, geçen yılın ilk yarısında şirketin 2 milyar dolar zarar ettiği belirtildi. Bu yılın ilk altı ayında ise şirketin karının yaklaşık 1,6 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Şirketin borcunun artmasında ödemeleri devam eden Meksika Körfezi sızıntısının etkili olduğu kaydedilen açıklamada, "BP'nin net borcu ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 9 milyar dolar artarak 39,8 milyar dolar ulaştı." ifadesi kullanıldı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen BP Finans Direktörü Brian Gilvary, bu yılki borçların Meksika Körfezi'ne yapılan ödemelerle doğru orantılı arttığına dikkati çekti.

Petrolün varil fiyatının gelecek yıl 45-55 dolar arasında seyredeceğini beklediğini belirten Gilvary, "2017'nin ilk yarısında şirketin nakit akışı oldukça güçlüydü. Meksika Körfezi'nden kaynaklanan borçlanmanın yılın ikinci yarsında azalacağını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.  

BP Grup Üst Yöneticisi Bob Dudley de maliyetler konusuna şirketin sıkı çalışmasını sürdüreceğini vurgulayarak, "Yılın ikinci yarsında ve 2018'de şirket olarak yükselişimizi sürdüreceğiz." dedi.


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