Petrol fiyatı 51 doların üzerinde!

Petrol fiyatı yaklaşık yüzde 1 gerileyerek 51.31 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları, artan ABD petrol stoklarının ABD ham petrol fiyatını varil başına 50 doların altına çekmesiyle bugün yüzde 1 geriledi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) gelen yüksek arz da fiyatlar üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.

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ABD hafif ham petrolü vadeli fiyatı dün 25 Mayıs'tan bu yana dün ilk kez 50 doların üzerinde işlem görmesinin ardından yüzde 1 gerileyerek varil başına 48.69 dolarda bulunuyor.

Brent ham petrol vadeli fiyatı yaklaşık yüzde 1 gerileyerek varil başına 51.31 dolarda bulunuyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü'ne göre ABD ham petrol stokları 28 Temmuz ile biten hafta itibariyle 1.8 milyon varil artarak 488.8 milyon varile ulaştı.